東海、Google、中華電信共建全台大學首座AI企業管理平台 張國恩：AI智慧校園挑戰雙軸轉型
東海大學攜手中華電信與Google Cloud，率先導入企業級Agent管理平台「Gemini Enterprise」，推動校務、教學與研究升級。校長張國恩強調，此次合作，是讓AI從單一工具進化為能獨立思考、協同管理的工作夥伴，不僅減輕行政與教學庶務，更以AI智慧校園，迎戰「數位」與「永續」的雙軸轉型。
東海大學今天（9日）舉辦「東海大學 × 中華電信 × Google Cloud - Gemini Enterprise智慧校園代理式AI啟動儀式」。東海大學校長張國恩、中華電信企客分公司總經理張本元、Google Cloud臺灣業務副總經理張裕昌，與臺中市政府數位發展局局長林谷隆，共同見證三方合作的正式啟動。本次產學合作以校務治理、教學創新及學術研究為三大主軸，規劃導入約500位教職員使用，由東海負責場域驗證與培訓、中華電信提供資安防護與在地服務、Google Cloud提供AI技術資源。
張國恩說，東海大學自2020年大渡山學會理事長鄭清和推動AI以來，持續努力邁向AI大學，尤其這兩年更以「以人為本、AI賦能」為辦學願景，從 AI PC教室、AI Pod算力中心、OpenClaw龍蝦池到搭載NVIDIA B200晶片的校內AI運算環境，持續建構教學、研究與行政創新的基礎。此次導入Gemini Enterprise應用程式，正是要把AI從單一工具推進到可管理、可協作的Agent體系，協助教師更專注教學研究，也讓行政團隊把時間投入更高價值的學生服務與決策支援。
張本元總經理指出，從GWS導入、GCP雲端選課系統升級到AI智慧圖書館員，中華電信與東海已成為產學共創典範。如今更將攜手深化 AI應用，結合Google前瞻AI雲端平台能力與中華電信資通訊優勢，全面引領東海推動智慧校園的數位與永續雙軸轉型。
張裕昌副總經理強調，Gemini Enterprise應用程式作為「AI工作與管理的新入口」，協助組織在同一個安全環境中探索、建立、分享與管理AI Agents。Google Cloud將提供原廠技術、訓練資源與國際經驗，協助東海把平台應用於校務治理、學術研究與創新教學，打造可複製、可推廣的智慧校園模式。
東海大學圖資長楊朝棟表示，AI導入的關鍵在於「算力、資料、流程、治理」同步到位。未來東海將以校內B200 AI主機算力支援AI應用需求，並讓OpenClaw自架Agent執行通道與Gemini Enterprise應用程式的企業級管理與治理能力各自發揮作用、相輔相成，優先推動智慧文件處理、跨部門知識協作、文獻搜尋與研究助理、研究資料分析、AI Agent建構與教學創新等應用。
台中市數位發展局局長林谷隆特地出席祝福，並表示，AI浪潮已從生成式AI逐步邁向實體服務階段，因此「代理式AI」與「實體AI」正是臺中市高度重視的發展目標。他肯定東海大學致力於連結國際級企業及研究量能的努力，同時期盼透過三方合作共同協助市府，將臺中打造成為「AI國際城市」。
三方代表於典禮中共同啟動「Gemini Enterprise × 智慧校園代理式AI」，象徵東海大學正式進入企業級生成式AI、Agents治理與自架Agent執行通道並行應用的新階段。後續東海將持續辦理平台培訓、種子用戶交流與應用成果發表，以校園實證經驗帶動臺灣高教AI化升級。（寇世菁報導）
延伸閱讀
其他人也在看
警專「刑事偵查」爆給分雙標 家長怒批黑箱：別讓歪風毀了台灣警察
台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。
所羅門實體AI接單升溫 董座：客戶數已突破500家
所羅門（2359）董事長陳政隆今天在股東會後表示，隨著實體AI（Physical AI）應用逐步從概念驗證走向實際導入，公司AI事業成長動能持續增溫，目前AI部門客戶數已達500至600家，重購率接近40%，主要成長動能來自歐美市場。因應客戶需求變化，所羅門也從過去以軟體為主的商業模式，逐步轉向軟硬
雨天上班機車通勤族神器！套上去「小腿以下全乾爽」1.3萬驚呼：真的讚
受西南氣流、梅雨滯留鋒面影響，全台各地連日下起豪大雨，讓不少通勤族感到困擾，尤其外出騎車，雖然有雨衣，但鞋子經常被雨水浸濕，有女網友分享花150元鞋套的使用經驗，讓她能在大雨中，雙腳仍能維持乾爽，大讚值得；貼文擁1.3萬按讚，更多達33萬次瀏覽，更引發網友熱議。
《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
伺服器電源+BBU需求引爆！「電源大廠」5月營收衝上174億元 昨股價叩關225元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導電源供應大廠光寶科（2301）昨（9）日公布新一期營收，其中五月份全球合併營收為174億元，月增4%、年增30%。光寶科說明，在...
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
世新校長畢典喊「結束自己」！竟登美國脫口秀 遭酸：不擔心中國入侵了
世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致詞失言呼籲要是時間、情緒與身體沒有管理好，「我要告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，引來爭議。不料這段發言9日竟登上美國福斯夜間政治娛樂時事脫口秀《古特菲德秀》（Gutfeld!），引發網友熱議。
癌症晚期嗎啡止不住痛 神經阻斷助重燃抗癌希望
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置／台北慈濟醫院提供 48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉
美軍阿帕契遭擊落報復伊朗 革命衛隊無人機迅速反擊駐巴林基地
美國陸軍阿帕契（Apache）直升機在荷姆茲海峽遭伊朗擊落後，美軍已於美東時間9日下午5時對伊朗發動自衛性軍事打擊。伊朗隨後迅速反擊，革命衛隊（IRGC）宣布向駐紮於巴林的美國第五艦隊基地發動無人機攻擊，中東局勢急遽升溫。
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
高雄左營高鐵接捷運連通道延宕 高鐵公司：增班調度難題待解
高鐵左營站營運廿年，旅客需從月台層經過三段手扶梯，耗時近十分鐘才能轉乘至捷運左營站，交通部和高鐵公司去年承諾加速建置連通道，原定今年三月動工，但至今仍未見進度，高鐵公司坦言因臨軌工程會影響高鐵增班調度穩定性，困難度導致工程單位無意願，但未來一定會做。
水煎包、鐵板麵都上榜！營養師揭「５大爆油早餐」藏雙重陷阱，第１名竟是它
台灣早餐文化豐富多元，從傳統飯糰到西式漢堡應有盡有，是許多民眾每日必備的美食饗宴。然而看似美味便利的國民早餐，背後卻暗藏著不為人知的健康危機。一名營養師近日在社群平台發文，揭露常見早餐選項普遍存在「高
目標價1100元！法人首評買進「再生晶圓廠」估第2季EPS年增116％ 站穩先進封裝關鍵地位
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導半導體設備暨再生晶圓廠辛耘（3583）昨（9）日止跌翻漲，股價收在866元，漲59元或7.31％，成交量1946張，盤中最高一度來到8...
對世界好奇心改變人生！偏鄉學子考出5A4＋拚桃第一學府
115年國中教育會考成績揭曉，桃園市觀音國中位於濱海偏鄉學校，國三學生徐子甯憑「對世界充滿好奇心才能改變未來生活！」，考出5A4＋成績，爭取上桃園第一學府！觀音國中校長黃博欽表示，偏鄉學校基本學力持續穩定進步，展現學校推動「增A減C」教育政策的具體成效。
陸劇女神參加高考！遭爆「拒簽名合照耍大牌」 陸網全怒了：是來考試的
中國一年一度高考於7、8日登場，這場被視為決定學生升學命運的重要考試，吸引各界關注。因演出《墨雨雲間》打開知名度的17歲女星 艾米 ，今年也以考生身分走進考場，沒想到卻意外捲入爭議。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。