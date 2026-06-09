東海、Google、中華電信攜手 共建全台大學首座AI企業管理平台
【民眾網諸葛志一臺中報導】東海大學攜手中華電信與Google Cloud，率先導入企業級Agent管理平台「Gemini Enterprise」，推動校務、教學與研究升級。校長張國恩強調，此次合作旨在讓AI從單一工具進化為能獨立思考、協同管理的工作夥伴，不僅減輕行政與教學庶務，更以AI智慧校園迎戰「數位」與「永續」的雙軸轉型。
東海大學 9日舉辦「東海大學 × 中華電信 × Google Cloud – Gemini Enterprise智慧校園代理式AI啟動儀式」。東海大學校長張國恩、中華電信企客分公司總經理張本元、Google Cloud臺灣業務副總經理張裕昌，與臺中市政府數位發展局局長林谷隆，共同見證三方合作的正式啟動。
本次產學合作以校務治理、教學創新及學術研究為三大主軸，規劃導入約500位教職員使用，由東海負責場域驗證與培訓、中華電信提供資安防護與在地服務、Google Cloud提供AI技術資源。
張國恩校長表示，此次導入Gemini Enterprise應用程式，正是要把AI從單一工具推進到可管理、可協作的Agent體系，協助教師更專注教學研究，也讓行政團隊把時間投入更高價值的學生服務與決策支援。
張本元總經理指出，從GWS導入、GCP雲端選課系統升級到AI智慧圖書館員，中華電信與東海已成為產學共創典範。如今更將攜手深化 AI應用，結合Google前瞻AI雲端平台能力與中華電信資通訊優勢，全面引領東海推動智慧校園的數位與永續雙軸轉型。
張裕昌副總經理進一步強調，Gemini Enterprise應用程式作為「AI工作與管理的新入口」，協助組織在同一個安全環境中探索、建立、分享與管理AI Agents。Google Cloud將提供原廠技術、訓練資源與國際經驗，協助東海把平台應用於校務治理、學術研究與創新教學，打造可複製、可推廣的智慧校園模式。
三方代表於典禮中共同啟動「Gemini Enterprise × 智慧校園代理式AI」，象徵東海大學正式進入企業級生成式AI、Agents治理與自架Agent執行通道並行應用的新階段。後續東海將持續辦理平台培訓、種子用戶交流與應用成果發表，以校園實證經驗帶動臺灣高教AI化升級。
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