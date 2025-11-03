東海70週年校慶 小王子玫瑰園同場揭幕

東海創校70週年，上千位校友自世界各地返台齊聚為母校歡慶。 圖：東海大學/提供

[Newtalk新聞] 在兩萬朵玫瑰的浪漫綻放下，東海大學本月1日盛大慶祝創校70週年，舉辦「東海牛奶節嘉年華」暨「小王子玫瑰園」揭幕儀式。這場盛會象徵東海在七十年榮光後，再度迎向教育新元年的蛻變時刻。校長張國恩宣示：「人生70才開始，東海70也才剛要開始。」

東海70週年校慶系列活動豐富多元，包括康敦樓整修落成典禮、第26屆傑出校友頒獎、全球校友回娘家晚宴、杜維明院士榮譽特展、綜合活動大樓貫穿儀式、美術系友教師藝術特展、運動大會及各系校友講座與交流活動等。現場吸引數千名校友遠從美國、香港、澳門等地返台共襄盛舉，泰國EMBA開學典禮亦同步慶賀，氣氛熱烈。

本屆六位傑出校友包括物理系陳從德、化工系鄭建新、工工系林育業、中文系周芬伶、化學系袁小琀，以及政治系校友、現任交通部長陳世凱。董事長吳清邁感謝校友多年來的慷慨支持，其中包括設立全台最多、共六間AI PC教室，讓學生能在畢業前即掌握AI應用能力。他強調，堅持使命與傳承是他的責任，將持續攜手董事、校長及15萬名校友共同活化與傳承，為邁向百年的東海奠定更好的基礎。

本次校慶最受矚目的焦點，是座落於東海湖畔的「小王子玫瑰園」。此園由傑出校友、古典玫瑰園創辦人黃騰輝捐建，歷時近一年完成，園中種植兩萬朵玫瑰，並設有黃騰輝親手創作的小王子銅像。揭幕儀式上，黃騰輝特別獻上象徵70週年的70朵玫瑰花束予張國恩校長，寓意「愛、信仰與教育」的融合。他動情表示：「紅土上種玫瑰幾乎不可能，但我希望讓它在東海盛開，象徵東海人迎難而上的精神。」

同場舉辦的「牛奶節嘉年華」由東海婦女會會長羅蕙蓮創辦，今年規模再創新高，結合牧場導覽、餵牛體驗、特色市集與手作攤位，吸引上千名師生與社區民眾熱情參與。張國恩笑說：「台大有杜鵑花節、師大有西瓜節，東海有牛奶節，這是屬於東海獨一無二的傳統與驕傲。」

張國恩校長指出，當前世界變化劇烈，唯有以創新思維迎接挑戰，才能讓大學永續發展。他特別感謝東海擁有許多支持學校創新發展的校友，包括大渡山學會理事長鄭清和等校友以創新對東海推動AI的貢獻，才讓東海躍升成為AI大學。

他更引用創校校長曾約農的話：「開創是我們的格言。」並提醒全體東海人：「要一同打破制度與心理的圍牆，不要讓過去的成就成為未來的障礙。愛東海，就要勇於改變，變革活化才能永續生存，以『篤信、求真、力行』精神與決心邁向新時代。」如今，萬朵玫瑰在新東海湖畔盛放，小王子的愛化作信仰與責任的延續，也象徵著東海邁向百年願景、展開新元年的堅定步伐。

