東海EMBA為何要帶企業主去跑戈壁？

清晨五點，戈壁的氣溫逼近零度。風沙撲面而來，能見度不到十公尺。70餘位來自台中的企業主穿著厚重大衣，戴上頭燈，準備踏上這場為期四天三夜、橫跨120公里的挑戰。

中國甘肅省每年舉辦的「玄奘之路戈壁挑戰賽」，是以全球頂尖商學院為主體的分段多日戈壁荒漠耐力賽。賽事沿著1300年前玄奘西行的古道徒步前進，讓參與者在極端環境中，親身體悟「理想、行動、堅持、超越」的玄奘精神。

東海大學EMBA是台中地區最早將戈壁挑戰正式納入課程設計的EMBA學程，長期以行動學習與極限情境培養企業領導者。今年更具里程碑意義的是，校長張國恩親自領軍，帶領學員在戈壁之上完成一堂關於領導、意志與團隊的實戰課程。

戈壁的殘酷遠超過一般人想像。白天氣溫飆升到30度，晚上卻驟降至零下，溫差超過30度。學生們必須在帳篷中過夜，無法洗澡，風大時帳篷甚至會被吹走。更艱難的是，有些學生選擇挑戰在24小時內跑完120公里，稍有不慎，可能就跟不上進度。

四天後，當最後一位學生跨越終點線，許多人直接撲向張國恩懷中痛哭。「幾乎每個人都哭了，這些都是年紀不小的企業主，」張國恩說。

這場挑戰的意義，遠遠超越了一場運動競賽。

為了完成戈壁挑戰，學生們提前半年就開始培訓，在兩位專業教練帶領下每週固定訓練。許多人原本從不跑步，甚至連100公尺都跑不完，如今卻能完成馬拉松等級的距離。這半年下來，不少人瘦了十多公斤、身材變得結實。

「從訓練開始，到最後完成，這是耐力跟毅力的展現，」張國恩強調，戈壁真正的意義在於培養面對困難時不輕言放棄的精神。

▋地緣政治風險、貨幣不確定性 企業面對挑戰考驗心理韌性

為什麼企業主需要這樣極限的韌性訓練？他分析，東海EMBA的學生多數來自台中的傳統產業，這群企業主正是這波地緣政治風險衝擊最大的一群人。

近年來，美中貿易戰帶來的關稅壓力、日本貨幣貶值造成的競爭威脅，讓許多傳產業者備感艱辛。再加上AI浪潮、永續發展要求等新挑戰接踵而來，每一項都足以讓企業陷入困境。「在這種情況下，韌性變得非常重要。」

然而，韌性不只是「能吃苦」而已。

張國恩更看重的是面對挑戰時的心態轉換能力。「譬如AI進來之後，會不會對企業有衝擊？一定有，那你要排斥它，還是接納它？你接納之後，它就變成你的優勢；如果排斥，你可能就會被打敗。」

這種「接納變化、主動突破」的思維，正是戈壁想要培養的核心能力。當企業主在戈壁體驗過極限挑戰後，回到企業面對關稅、匯率、轉型等多重壓力時，就更有勇氣做出突破性的決策。

▋打開校門引進外部資源 「商周CEO學院」連八年規劃沉浸式課程

他認為，光是安排再多課程都不夠，更關鍵的是培養學生「願意突破」的心態。

也因此，東海EMBA其實早開始進行一連串突破傳統框架的改革。

過去幾年，他們陸續邀請十幾位業界講座教授，包括富邦集團董事長蔡明忠、前立法院長王金平、金仁寶集團董事長許勝雄等企業領袖，透過0.5到1學分的企業講座微課程，讓學生直接學習第一線的經營智慧。「蔡董事長來分享他經營的挫敗，尤其是因疫情險而大虧的那一刻，他怎麼反省決策，這對學生甚至是老師都很有幫助，」張國恩說。

東海EMBA更在這樣的學分架構下，在八年前與「商周CEO學院」展開合作。每一年年底約有60位中部企業家會特地北上三天，參加由「商周CEO學院」設計的沉浸式課程，課程會根據大趨勢下最需要的能力而規劃，2026年的主題聚焦在AI時代最關鍵的能力：溝通領導力。

課程由商周集團執行長郭奕伶擔任主持人，邀請台灣世界展望會董事長鄒開蓮、聯強國際集團副總裁暨執行長杜書伍、遠東SOGO董事長黃晴雯三位重量級業界導師，從「開啟多元對話」、「協作領導新語言」到「說服、共鳴、啟動願景」，讓學生在三天內從「知道」走向「做到」。

▋東海EMBA不斷帶學生破圈 轉化成經營突圍的能量

密集的學習設計，正呼應東海EMBA「引進外部資源」的核心理念。張國恩認為，大學不能再閉門造車，必須善用外界資源，才能培養出真正符合時代需求的人才。

帶著學生破圈，一直都是東海EMBA的核心精神。張國恩強調：「很多改革創新是觀念的問題，不是資源的問題。外面的資源很多，關鍵是你願不願意讓資源進來。」

但破圈需要韌性。面對新變動能說願意，聽起來簡單，實際上考驗的是一個人願不願意離開舒適圈、承受改變帶來的不確定。韌性強的人，會把挑戰視為往上一級的台階；韌性不足的人，光是想到改變就先退縮。

張國恩領軍帶著70位學生跑戈壁，要的就是在極限中培養這份韌性，讓他們有勇氣打開大門，讓新知識、新方法走進來，真正轉化成突圍的能量。

