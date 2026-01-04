東港也有「阿咩」 「羊咩咩歌后」爆紅 本命年將再登大鵬灣

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港去年底的跨年晚會，邀請「羊咩咩歌后」謝采吟登台，她因為因為傳神模仿「咩咩咩」爆紅，東港鎮長黃禎祥笑稱，依照今年馬年就如此爆紅，明年還是「羊年」，不邀請她來說不過去，今年底粉絲應可望見到她再再於大鵬灣登台。

於《超級紅人榜》一路過關斬將、展露頭角的謝采吟，去年底受邀至屏東東港跨年晚會表演，沒想到一首魔性的《羊咩咩》竟讓她在跨年後是一炮而紅，其中魔性的「羊叫聲」更是一鳴驚人，讓許多網友笑稱「叫妳模仿沒叫妳超越」，且餘音繞樑是至今未絕，不少人是搞笑直說「台東有阿妹、東港有阿咩！」。

韓籍啦啦隊與開南科大啦啦隊表演。(記者陳彥廷攝)

回顧當天晚間的直播，謝采吟甫登台時，由於時間尚早，又是在韓籍啦啦隊女神南珉貞、李智圓及許秀美之前的檔，會場人流逐漸前往同場的市集消費覓食，謝采吟登台首唱的確也沒有引來太多迴響，但只見謝采吟絲毫不怯場，接著帶來這首《羊咩咩》。

起先歌詞也未引起現場共鳴，直到重點的「羊咩咩」出現就像喚回全場注意力，不少到場的人都說「感覺突然聽到羊叫」、「以為音響被蓋台」，仔細一看這時才發現，這個如同羊叫的聲音竟是台上的歌手，維妙維肖的程度是讓所有人看傻了眼，也開始佩服起謝采吟的唱功。

謝采吟的歌唱片段被放上網路後開始爆紅，有網友指出，其實她在超級紅人榜之後，在路竹地區就已逐漸闖出名號，2024年的《羊咩咩》又再推波助瀾一番，她的兒子則是在她的youtube頻道留言，指「她目前還很震驚怎麼爆紅了」，他指出，媽媽從小就喜歡唱歌，現在也會一直學羊叫聲給我們聽，去(應為前年)年她發行歌曲或許網友覺得搞笑或變迷因哽，但對他們全家來說都很感動，因為「媽媽終於圓了自己從年輕就有的夢想」。(頻道https://www.youtube.com/watch?v=PZrS-0KZ8DA)

黃禎祥則說，當初是因為有鄉親曾聽過謝采吟的演唱而對她非常有印象，特別希望能邀請她來，沒想到真的一炮而紅，明年是羊年，等於是她的「本命年」，不邀請說不過去，可望再請她來到爆紅的大鵬灣演唱。

