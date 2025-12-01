東港好鵬派聯盟 帶遊客探索祕境

由全國中小企業總會輔導的「東港好鵬派」，串聯城鄉店家與自行車旅遊聯盟，以自行車低碳旅遊的方式，聯手推出三條深度主題小旅行，探索大鵬灣濕地與生態祕境。

在全國中小企業總會「一一四小微區域數位加值與創新體驗計畫」輔導下，包含東大興漁品旗艦店、旭花枝丸、漂浮綠洲、金星雙糕潤、華珍食品、讀者城市與愛晴海·幸福灣等店家，聯合組成「東港好鵬派」品牌聚落。

「東港好鵬派」希望藉由這次三大主題小旅行指南，帶領遊客探索東港祕境與品牌故事，深入體驗東港的自然與人文魅力。

該聯盟推出的三條深度主題小旅行中，「東港大鵬灣冬日低碳之旅」路線，包含漂浮綠洲咖啡廳及大鵬灣單車站，還有搭乘鵬福遊艇體驗大鵬灣遊湖，觀賞絕美海景。「東港早市美食海鮮之旅」路線，包含號稱早點超市的華珍早點、藏身巷弄的房角石咖啡美學苑、東港農會生鮮超市及東港人信仰中心的東隆宮；「東港華僑市場美食之旅」則大啖東港頂級精緻海鮮、花枝丸及花枝排及知名的雙糕潤口味。