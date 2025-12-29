東港安泰醫院火警後一年 聲明具體改善措施

東港安泰醫院29日發布聲明，說明去年火警以來的具體改善措施。（東港安泰醫院提供／羅琦文屏東傳真）

東港安泰醫院去年10月在山陀兒颱風期間發生9死火警，也燒出總違建率達47.2％的問題，安泰醫院今（29）日發布聲明，除了再次向社會大眾與病友道歉，並說明自火警以來的改善措施。

安泰聲明表示，災難發生後，安泰選擇面對，而非逃避，即便在事故大樓無法使用的最艱難的時刻，安泰醫護同仁依然堅守在第一線，善用其他可以獨立運作的醫院大樓，為有需要的人服務。

聲明指出，這段期間安泰的具體改善包括建築與消防安全改善、系統與流程調整、專業外部監督，委託第三方專業團隊進行全面安檢，逐項修復不符現行標準之處，陸續拆除不合規建物，重建緊急應變機制與通報流程，對照現行法規逐條補強，並增加定期演練與外部稽核，由中央與地方主管機關聘任的專家介入檢視，若出現不符規範與安全疑慮之處，均一律改善、無條件配合。

聲明指出，今年安泰依然扛起「重度急救責任醫院」的重擔，接受來自各方醫院的轉診，包括多例極其複雜的急性主動脈剝離手術、心肌梗塞與重大創傷、服務無數急重難症患者，在災後混亂的壓力下，依然成功挽救無數性命。

聲明表示，會積極爭取政府的輔導與規畫，將安全層級提升到最高標準，以兢兢業業與誠摯關懷的心，去修補每一分信任。安泰不求立即的諒解，只求用未來的專業服務與安全承諾，證明值得再次被社會託付。

安泰也藉聲明，感謝所有醫護與病患，即使硬體設備仍有不足，醫護同仁守護每一條生命的決心，始終不曾動搖，善用其他可以獨立運作的醫院大樓，為有需要的人服務；病患與家屬也願意信任安泰，他們的信任，是安泰最大的鼓勵。

