東港建鎮八十週年 跨年演唱會、祝願祭、王船文化體驗接力登場

東港鎮長黃禎祥（左六）二日下午召開記者會，表示東港建鎮８０週年跨年演唱會、祝願祭、王船文化體驗等系列活動將接力登場。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

東港鎮建鎮80週年，鎮長黃禎祥於二日下午舉行記者會，表示以「東耀八十．祝願啟航」為主軸，十二月份一整個月將推出系列慶典活動，串聯宗教文化、跨年活動、在地美食與特色景點，打造冬季最具儀式感的海港慶典。

今年特邀百萬YouTuber「嗩吶阿聖」擔任形象片主角，帶領觀眾走訪廟宇、漁港與市場，展現東港魅力。鎮公所同步推出四款限定公仔「東寶、奔奔、福福、櫻仔」，成為活動期間的闖關與拍照亮點。

廣告 廣告

另鎮公所攜手鵬管處、屏東縣王船文化館推出「東港80逗陣來玩」系列活動，包括東港80祝願祭、青洲灣暖冬派對、日王市集及跨年演唱會、港灣煙火，邀請遊客深度走訪東港文化。

「東港80祝願祭」共有六大篇章，包括任務闖關、祝福能量站、王爺之信箱、跨年祝願夜、王船文化館免費導覽與漁市美味走讀，邀請民眾以不同方式重新認識東港。

十二月底壓軸登場的「東潮光年跨年演唱會×80週年煙火盛典」，以「東耀八十鵬程百年」為主題，卡司包含金曲歌后李竺芯、金曲歌王黃文星、芒果醬 Mango Jump、聽聽就好Listen Then及韓系歌手等。現場更規劃一二０秒開場煙火、二百台無人機展演與三六０秒港灣跨年煙火，打造東港最華麗的跨年夜。

鎮長黃禎祥表示，建鎮80週年是重要里程碑，更象徵邁向新時代的起點，期望透過系列活動展現東港文化與魅力，讓更多人看見東港的故事與精神，誠摯邀請全國民眾十二月走進東港，一同迎接更美好的下一個東港百年。