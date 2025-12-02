東港建鎮８０週年熱鬧盛典展開，鵬管處分享１２月第一波好康，其中非東港鎮民持身分證前往王船文化館報名即可兌換免費入場券，限量五百張。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣東港鎮即將迎來建鎮８０週年，大鵬灣國家風景區管理處與東港鎮公所攜手推出「東港８０逗陣來玩」活動慶典；整個十二月週週有活動，包含運動、文化、音樂、市集、線上互動抽獎及無人機與煙火表演，邀請全國遊客十二月一起來感受最具東港特色的節慶魅力。

鵬管處表示，首先第一個好康分享，屏東縣王船文化館即日起至十二月三十一日止，持身分證（非東港地區民眾），於王船文化館現場報名，即可免費兌換入場券，限量五百名，報名成功前二百名可額外獲得東港８０週年祈福御守和明信片，另外在「東港８０」活動粉專上還有線上抽盲盒公仔活動。

廣告 廣告

今年系列活動以「週週不同亮點」為規劃主軸，每週都能感受到海灣的魅力與驚喜；十二月六至七日大鵬灣ＬＡＶＡ鐵人三項單車上國道賽事，以及十二月十三日登場的「卡丁車創意服裝比賽」更是全台首度讓卡丁車正式上路的活動，結合創意與速度感，為整體活動增添亮眼焦點。

東港８０週年系列活動是一場融合文化、信仰、音樂與美食的多元盛會，無論是遊客還是當地居民，都能在這節慶氛圍中，感受東港的活力與未來的無限可能，更多東港十二月活動內容，請上「２０２５青洲灣暖冬派對」活動官網或「東港８０」活動官網查詢。