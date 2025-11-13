東港建鎮80年 鵬管處邀遊客12月週週逗陣玩

東港建鎮八十週年，大鵬灣國家風景區管理處攜手東港鎮公所，共同打造系列歡慶活動，邀請全國遊客在十二月週週逗陣玩。

鵬管處表示，「2025青洲灣暖冬派對」將於十二月熱力登場，每週推出不同主題活動，包括大鵬灣LAVA鐵人三項賽、卡丁車創意服裝比賽、衝浪挑戰與夜間自行車體驗，邀請民眾感受灣岸運動魅力。活動期間亦設有主題野餐、海味饗宴餐桌及在地市集，讓遊客一次享受運動、音樂與美食的多重體驗。

壓軸登場的「青洲灣無人機秀」則於十二月二十七日晚間亮相，三百台無人機結合海上帆船燈光與煙火秀，展現陸海空三重光影饗宴。

東港鎮公所也同步推出「東港80祝願祭X東潮光年跨年演唱會」，以「潮起東港，祝福啟程」為主題展開為期六週的互動式體驗，串聯祈福體驗、文化導覽及跨年演唱會。

其中，十二月三十一日的跨年夜將釋放三百六十秒煙火秀與兩百台無人機表演，點亮整片港灣夜空，為八十週年慶典劃下最璀璨句點；詳細資訊請搜尋大鵬灣國家風景區管理處粉專。