東港建鎮80週年 祝願祭串聯宗教文化.跨年活動

屏東東港鎮歡慶建鎮80週年，將盛大舉辦「東港80祝願祭」活動，鎮公所2日舉行記者會，以「東耀八十．祝願啟航」為主軸，串聯宗教文化、跨年活動，以及在地美食和特色景點，整整十二月一整個月，周周都有活動，同時也攜手鵬管處和屏東縣王船文化館，推出「東港80逗陣來玩」系列活動，邀請遊客深度走訪東港文化。





屏東東港鎮歡慶建鎮80週年，盛大舉辦「東港80祝願祭」活動，連續六周都有精彩活動。（圖／民視新聞）

「東港80祝願祭」活動，就在震撼的鼓聲中，揭開序幕。「東潮出航、八十祝願祭正式啟航」，歡慶東港鎮建鎮80週年，東港鎮公所舉辦記者會，宣布以「東耀八十．祝願啟航」為主軸，結合宗教文化、跨年活動，在地美食和特色景點，規劃六大篇章，邀請民眾以不同方式重新認識東港。東港鎮長黃禎祥：「有六個禮拜的活動，我們的祝願旅程活動，從我們祈福開跑，到這個文化的體驗，為信仰的連結，到我們在地的美味的走讀，大家可以透過我們王船的文化，打卡任務祈福明信片，以及用我們生活化的方式來走入東港。」記者會上，金門縣金沙鎮長也特地前來祝賀，互贈禮物交流。









東港鎮公所特別邀請百萬YouTuber「嗩吶阿聖」擔任形象片主角，帶領觀眾走訪廟宇、漁港與市場。（圖／東港鎮公所提供）

這次活動也攜手鵬管處、屏東縣王船文化館，推出「東港80逗陣來玩」系列活動。鵬管處副處長施宗泓：「我們今年推出了青洲灣的暖冬派對，希望大家在冬天來到最溫暖的南邊，集合我們東港的像美食啦，還有我們周邊像是我們的到小琉球，還有到我們大鵬灣的自行車等等來串成一連串的活動。」鎮公所也特別邀請百萬YouTuber「嗩吶阿聖」擔任形象片主角，帶領觀眾走訪廟宇、漁港與市場。另外，七米高的巨型氣模「東寶」也同步亮相，黑白紅相間，可愛的造型，預料成為打卡熱景。十二月一整個月，周周都有活動，要帶你玩遍吃遍東港。

















