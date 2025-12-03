東港拾荒婦「回收照撿.罰單照繳」 罰7萬繳清還能買機車

繼續了解屏東東港這位拾荒婦，家住在重劃區的透天豪宅，卻把回收物堆滿房子，多次被環保局開罰，行政執行署證實，罰款金額7萬多元，婦人10月底前都已繳清！婦人過去買小貨車、機車，只用來堆放回收物，更多次提告鄰居，告上法院。

這位穿著藍衣的婦人曾將一隻死老鼠丟在鄰居家門前，原因是鄰居向她反映不要將回收物堆放得到處都是。（圖／TVBS）

這位穿著藍衣的婦人曾將一隻死老鼠丟在鄰居家門前，原因是鄰居向她反映不要將回收物堆放得到處都是，因而遭到惡意報復。一位附近鄰居表示，他們向婦人反應這樣的行為造成很大困擾，但婦人可能心生怨恨，在他們家丟狗屎。鄰居感到非常氣憤，因為婦人不僅不承認行為，還進行挑釁，最終導致鄰居一氣之下推倒了婦人的摩托車。這起衝突最終進入法院程序，而調查過程中發現整條街的居民都與這位婦人有不同程度的衝突。

在她的藍色小貨車被強制拖走後，又添購了兩部新機車，但這些機車並非用來代步，而是作為堆放垃圾的場所。（圖／TVBS）

婦人與鄰居之間的衝突場面也相當激烈，曾有一次婦人直接稱「整條路都白癡」，當被質問時則辯解說並未指名道姓。早在今年8月，婦人被揭露在屏東東港重劃區的透天豪宅堆置回收物，不僅住家車庫堆滿，還往外擴展。在她的藍色小貨車被強制拖走後，又添購了兩部新機車，但這些機車並非用來代步，而是作為堆放垃圾的場所。

婦人罰款全數繳清，儘管如此，婦人仍持續收集回收物，似乎不在意罰款金額。（圖／TVBS）

屏東縣行政執行官劉世民表示，屏東縣環保局移送數件，金額約7萬餘元，義務人已於114年10月底前全數繳清。儘管如此，婦人仍持續收集回收物，似乎不在意罰款金額。她收集的物品包括廢紙、紙箱類（回收價每公斤2.1元）以及奶粉罐等高價值回收品，特別是鋁罐每公斤高達38元。然而，這些積少成多的收入最終都用於支付罰款，讓人質疑這樣的行為是否真的值得。

