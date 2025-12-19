東港東隆宮溫府王爺誕辰! 平安宴現"市價逾百萬烏魚子"

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

20日是農曆11月1日，也是屏東東港東隆宮溫府王爺的誕辰，東隆宮前大總理鄭春忠依循往例，準備了重達580台斤的烏魚子，市價超過百萬元，要讓信眾在參拜時免費領取，分享王爺聖誕的喜悅。

一箱又一箱的烏魚子，堆滿廟方的辦公室，廟方人員正在忙著整理，這些全都是東隆宮前大總理鄭春忠一個人贊助的，為的是慶祝東隆宮溫府王爺的誕辰。東隆宮前大總理鄭春忠說，「580台斤再多一點，差不多六百多有啦，大家看到開心吃一點吃一點，最少有580斤。」每片烏魚子都比手掌還要大，從事水產生意的鄭春忠從小就是溫王爺的虔誠信徒，他認為是受到王爺保佑，才有今天的事業成就，因此每年都會依循傳統，在王爺生日前擲筊請示，決定以何種方式與信眾結緣，今年王爺指定烏魚子，他二話不說，不惜重本，給足王爺面子。鄭春忠說，「一開始說2、300斤，結果擲不到杯，擲到580斤以上才有三杯聖筊，我就好啦，既然王爺交代就準備。」媒體好奇他花了多少錢，他笑說，「金額不要問啦，拜拜不要說金額啦，大家開心就好。」

鄭春忠把一整盤的烏魚子放上神桌前，信徒們都睜大了眼睛。現場更是直接烤起來，人人有份，吃得超開心，「董事長沒有怕人吃，你看都用一整片的，都一整片啦，烏魚子好吃。」女信徒說，「現在是烏魚子的季節，其實現在價錢不低，前大總理願意這樣子，就是把大家都聚在一起，讓廟埕熱鬧，我覺得是很棒很棒的事情。」另一位信徒則說，「很訝異，真的很訝異，這是一種敬拜跟虔誠。」除了烏魚子外，當然還有其他葷素美食，結緣活動限19、20日兩天，每天下午6時38分起至晚間10時止，只要來參拜，都能分享到美食，熱熱鬧鬧一起替王爺慶生。

