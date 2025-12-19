東港東隆宮聖誕盛事！霸氣擺滿「580斤烏魚子」 連2晚爽吃

屏東東港東隆宮將於農曆11月1日慶祝溫府千歲聖誕，每年吸引大批信眾前來祝壽參拜。甲辰正科大總理鄭春忠今年依循傳統請示王爺，獲示可在廟埕設攤免費供餐，他霸氣花費逾百萬元，購入重達580台斤的烏魚子，邀請信眾共享王爺聖誕的喜悅。

現場準備的580台斤烏魚子，數量驚人。（圖／中天新聞）

擔任甲辰正科大總理的鄭春忠從小便是溫王爺的虔誠信徒，每年王爺生日前都會透過擲筊請示當年度的結緣方式。今年擲筊結果指示可舉辦平安宴，考量到以往採取送壽麵、飯湯或辦桌的方式，參與人數有限，他決定以另類方式讓更多信徒參與，在東隆宮廟埕設攤免費提供餐點。

廣告 廣告

鄭春忠規劃安排六個結緣攤位，包括一攤素食、五攤葷食，準備了黑輪、素食壽司、豬肉串、雞肉串、杏鮑菇、冰淇淋等豐富內容。其中最引人注目的是，現場準備的580台斤烏魚子，數量驚人，市價超過百萬元，希望讓信眾感受到王爺滿滿的庇佑與祝福。

現場準備的580台斤烏魚子，數量驚人。（圖／中天新聞）

活動籌備過程中，鄭春忠特別與高雄石斑魚養殖業者蘇清標，以及溫府德修共和協會理事長鄭有莉共同討論細節，力求活動圓滿順利。有信眾表示，這是他多年來參拜東隆宮第一次看到如此盛大的場面，感到非常訝異。現場一個大鐵盆中裝滿了烏魚子，堆積得幾乎要溢出來，讓前來參拜的信眾都感到驚訝。

屏東東港東隆宮將於農曆11月1日慶祝溫府千歲聖誕。（圖／中天新聞）

鄭春忠說明，本次結緣活動訂於12月19、20日兩天舉行，每日下午6時38分至晚間10時止，信眾可在參拜王爺之餘，於廟埕共享美食，一同感受聖誕喜悅。鄭春忠表示，雖然正日為20日，但考量不少信眾19日下班後就會前來，可能來不及用餐，王爺體恤信眾心意，因此特別準備簡單的冷熱食，讓大家安心參拜、溫飽身心，展現溫王爺慈悲照顧信眾的精神。

現場準備的580台斤烏魚子，數量驚人。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

軍公教也無共識！停砍公教年金近5成民眾不贊成

李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃

史上最長寒假來了！ 8所大學明起放65天