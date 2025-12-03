東港歡慶建鎮80週年 12月活動滿檔拉抬國旅

東寶大型公仔在鎮公所前亮相。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年是東港建鎮80週年，東港鎮公所攜手大鵬灣國家風景區管理處(簡稱鵬管處)在年末最後一個月，舉辦長達1個月帶狀活動，並推動特產公仔，作為打卡抽獎或兌換小禮，一同拉抬國旅聲勢。

東港鎮公所以「東耀80，祝願啟航」為主題與鵬管處攜手推出系列活動，並以東港知名特產的4款限定公仔「東寶、奔奔、福福、櫻仔」作為跨年時到場與「東寶」打卡拍照上傳的限量兌換品。

東港鎮長黃禎祥說，東港有農產又有漁產，是南部漁米之鄉，境內大鵬灣國家風景區也是知名景點，但整體觀光或市況在冬季較為冷淡，但南部的氣溫溫暖，氣候穩定不下雨，正適合全國民眾出遊，配合建鎮80週年，辦理長達逾1個月的帶狀活動炒熱氣氛，吸引民眾一同歡慶。

東港鎮公所指出，今年以東港最知名的黑鮪魚為型體，打造最大尾的「東寶」充氣公仔以及小型公仔，還有東港迎王中的王馬為為藍本的「奔奔」，加上油魚子的「福福」及櫻花蝦的「櫻仔」，在大鵬灣所舉辦的跨年當天現場供民眾打卡兌換，數量有限，要換要快。

東港鎮公所指出，今年「東耀80」主題共有6大篇章，包括整個月都可以參加的王船文化館免費導覽，接下來本週、下週末有東隆宮打卡上傳照片抽「祝福小隊公仔盲盒」，連沒有抽到的民眾都能獲得小禮品，12月20日、27日的兩個週末則可以到東隆宮拍照打卡領取祈福明信片，在12月7、20、27及28日，則舉辦免費華僑市場走讀，最後在12月31日迎來最隆重的跨年。

鵬管處副處長施宗泓則表示，屏東的冬天非常溫暖，因此打造暖冬遊程，邀請民眾每週都能感受到海灣的魅力與驚喜，在2019年台灣燈會一炮而紅「海之女神」已經重新點亮，本週末還有大鵬灣LAVA鐵人三項單車上國道賽事，12月13日登場的「卡丁車創意服裝比賽」更是全台首度讓卡丁車正式上路的活動，結合創意與速度感，為整體活動增添亮眼焦點，邀請民眾每週都能感受到海灣的魅力與驚喜。

