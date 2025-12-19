東港溫王爺聖誕！信徒捐「6百斤烏魚子」呷免驚 市價逾百萬

記者朱俊傑、朱怡蓉／屏東報導

東港東隆宮王爺聖誕，廟方預計會湧入信徒祝壽，將準備6台餐車提供給信徒填飽肚子，其中最受注目的是「烏魚子呷免驚」。原來有信徒本身是水產業者，每次都會幫王爺祝壽，今年他準備580斤到600斤烏魚子，要在廟埕烤給信徒吃，初估價值破百萬元！

一大片烏魚子信徒直接開吃。

一片一片烏魚子溫火慢烤，才剛剛上市的烏魚子，信徒們一拿就是一大片，直接啃著吃。

品嘗信徒：「不怕人家吃，你看看都吃整塊、整塊的。」

原來東港東隆宮溫王爺聖誕，信徒祝壽拿出600斤烏魚子，要連續兩晚在廟埕前提供給來祝壽的民眾大快朵頤。

東港東隆宮溫王爺聖誕，信徒拿出600斤烏魚子祝壽。

東隆宮前大總理鄭春忠：「有這樣大小的，也有這種大小的，大小都有啦。我賣水產，要拿什麼讓人吃，就（烏魚子）比較不容易壞掉，比較衛生，比較不容易壞。準備了580斤以上。（多少錢？）不要講錢多少。」

住家已經堆滿一箱又一箱的烏魚子，前大總理戴著手套持續忙碌整理，現在烏魚子產季，前大總理預計提供6百斤，價值破百萬。

一箱又一箱的烏魚子。

其他信徒：「現在（烏魚子）價格不便宜，前大總理願意這樣子，就是把大家都聚集在一起，讓廟埕很熱鬧，我覺得是很棒很棒的事情。」

其他信徒：「很訝異，真的很訝異，因為沒有看過這種情況，第一次。」

東隆宮的溫王爺壽誕，廟方預計會湧入不少信徒，19日傍晚開始將準備6台餐車，葷素都有，讓祝壽的信徒不會肚子餓。首批烏魚子第一天預計會吃掉300斤，另類的祝壽生日禮物，也讓所有信徒共同分享。

