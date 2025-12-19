東港溫王爺聖誕！ 前大總理豪砸百萬 「580斤烏魚子」免費吃

烏魚子堆成山吃都吃不完，室內還裝有20~30箱，場面十分壯觀，還得至少出動五名以上的廟方人員整理（圖／TVBS）

屏東東港東隆宮溫王爺20號聖誕，前大總理鄭春忠豪砸100多萬元購入580台斤烏魚子，甚至還另外準備6台餐車，提供烤肉、黑輪以及冰淇淋等美食，19號、20號兩天晚上，在廟埕前提供給信眾免費吃。

烏魚子堆成山吃都吃不完，室內還裝有20~30箱，場面十分壯觀，還得至少出動五名以上的廟方人員整理（圖／TVBS）

金黃色的烏魚子在現場烤得香氣四溢，工作人員忙著切片分發給等候的信眾。大家迫不及待地大口品嘗這難得的美食，臉上洋溢著滿足的笑容。現場烏魚子數量驚人，除了正在分發的部分外，室內還存放了20至30箱之多，需要至少五名以上廟方人員協助整理，場面十分壯觀。

烏魚子烤到金黃，香氣撲鼻而來，580斤價值100多萬元的烏魚子，全都免費提供給信眾吃飽喝足（圖／TVBS）

鄭春忠不僅購買了價值百萬的580台斤烏魚子，還特別準備了6台餐車，提供包括黑輪、烤肉食材和冰淇淋等多樣美食，估計價值約20多萬元。這些都是他為慶祝農曆11月1日溫王爺聖誕所準備的生日禮物。現場一個大鐵盆中裝滿了烏魚子，堆積得幾乎要溢出來，讓前來參拜的信眾都感到驚訝。

有信眾表示，這是他多年來參拜東隆宮第一次看到如此盛大的場面，感到非常訝異。而鄭春忠則保持低調，當被問及花費多少金錢時，他婉拒回答具體數字，只表示「錢不要算多少，大家開心就好」，並強調兩天都有6台餐車提供大家享用。

烏魚子烤到金黃，一旁還有人負責切片，信眾們通通忍不住，大口咬下十分滿足，看得到的通通免費吃（圖／TVBS）

這場免費美食活動在19日和20日下午六點多到晚上10點進行，讓信眾在拜拜之前能享用豐盛的食物。主辦方預估將有上千人參與這場盛會，而堆積如山的烏魚子和豐富的餐車美食，足以讓所有人都能飽餐一頓。

