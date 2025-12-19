東港第一排水護岸改善工程第四期動工 改善積淹水最後一哩路

東港第一排水護岸改善工程第四期含橋梁改建開工典禮 ，由縣長周春米上香祈福，祈求工程平安順利完成。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府為改善東港鎮第一排水沿線易積淹水問題，分四期整治，在一至三期工程完工後，於十九日舉行「東港第一排水護岸改善工程第四期含橋梁改建」開工儀式，預計一一六年五月底完工。

屏縣府水利處說明，東港第一排水集水區位於地層下陷區，地勢低窪又受潮位頂托影響，每逢颱風豪雨常造成兩岸溢堤，排水路周邊常積淹水，嚴重影響交通與附近居民，縣政府依據一一０年九月核定的「東港第一大排水治理計畫」進行整治，全長三五六一公尺，將排水路通水能力提升至通過十年重現期洪水量，並能達到二十五年重現期洪水不發生溢堤的保護標準，達到改善渠道的防洪能力與保護民眾生命財產安全。

東港第一排水護岸改善工程第四期含橋梁改建，包含新建兩岸水防道路(示意圖），完工後將能有效改善水位壅高發生溢淹情形，減少淹水面積與深度。（記者鄭伯勝翻攝）

縣長周春米表示，東港第一排水護岸改善工程前三期工程及上游滯洪池與分洪工程皆已完工，總工程經費超過十六億。第四期工程，縣府向水利署爭取約三點一二億元及用地費四億元；第四期工程如期如質完工後，將能有效改善水位壅高發生溢淹的情形，減少淹水面積與深度，縣府也將持續解決東港鎮內排水問題，持續推動各項基礎建設。

縣府水利處指出，東港第一排水護岸改善工程第四期含橋梁改建工程，範圍自大順橋至三西和農場滯洪池，已完成發包且施工中，主要為拓寬排水路至二十公尺、新建約一五０二公尺護岸（含兩岸水防道路）、兩座橋梁改建及其他界面銜接等，整體工期為五四０日曆天，排水路沿線受益面積逾三十公頃，提供民眾安居樂業的居住環境。