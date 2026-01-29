東港船隻衝河岸餐廳！民眾嚇到送醫

即時中心／温芸萱報導

屏東東港今（29）日上午發生交通船撞岸意外，船隻行駛東港至小琉球航線疑失控，衝向河岸海鮮餐廳，幸好碼頭石牆成功阻擋衝擊，但也導致在餐廳用餐的民眾受驚送醫。至於事故原因與船隻安全措施仍在調查中。

屏東東港上午發生離島交通船撞岸意外，船隻原本行駛在東港至小琉球航線，疑似操控不慎，衝向靠近華僑市場的河岸。當時部分民眾正在附近海鮮餐廳用餐，餐廳緊臨河岸，船隻突然靠近，瞬間引發騷動。民眾受到驚嚇，部分人不適，被緊急送醫檢查，幸好無生命危險。

事故發生時，碼頭的石牆成功阻隔衝擊力，避免船隻直接衝入餐廳內部，降低傷害程度。交通部門與港務單位已經到場處理，船隻後續停靠安全區域檢修，並調查事故原因，以防類似事件再次發生。

船隻撞到河岸邊的餐廳。（圖／民視新聞翻攝）

