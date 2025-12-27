東港警全方位守護琉球治安 打造安全旅遊環境

東港警分局警力結合海巡署人員，在小琉球桌遊店及酒吧等場所聯合執行高強度臨檢與閉鎖式路檢勤務，希望將小琉球打造成安全旅遊島。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣東港警分局希望打造離島小琉球為安全旅遊島，特別於十二月二十六日在小琉球桌遊店及酒吧等人潮易聚集場所及中山路等重要路段，全面執行高強度臨檢與閉鎖式路檢勤務，展現警方嚴正執法、打擊犯罪的決心。

另外採取「跨域整合」機制，由東港警分局警力（包含縣警局保安隊特殊任務警力）結合海巡署聯合執勤，展現跨域合作行政一體，共同守護社會治安之決心，透過各機關間的實際合作，建構起點、線、面全方位的守護網，發揮最大執法效能，全方位守護小琉球治安。

東港警分局表示，該分局持續致力於維護轄區治安，自十二月十九日至二十六日間，東港警分局計破獲詐欺案八件、竊盜案七件、毒品案五件，及其他各類刑案十四件，以行動展現守護轄區治安的能力。

東港警分局長高志正指出，為讓民眾均能感受在小琉球地區旅遊具有高度的安全感，未來將持續透過跨域合作，滾動式調整勤務部署，以最堅定的態度落實「屏安護民」目標，全面全力守護社會治安，讓大眾可以在平安的環境中安心生活、安全出行。