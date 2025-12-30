東港警匪衝突！槍砲犯拒捕開車衝撞 警連開數十槍逮人

屏東東港驚傳槍響！一名李姓槍砲犯藏匿在友人工作的牧場，見到警方上門，他不僅拒捕還開車衝撞員警，讓警方連開數十槍回擊，破窗後將嫌犯自車內拖出，上銬逮捕。整起事件造成3名員警受傷，所幸並無大礙。

員警上門拘捕李姓槍砲犯時，他不僅拒捕還開車衝撞警車，員警連開數十槍回擊，最後嫌犯企圖開車落跑，結果撞上鐵柵門，慘遭員警破窗後，被拖出來上銬逮捕。警方也在現場起獲相關證物，而嫌犯雖然落網，但警方還要再持續釐清，有無共犯及槍枝來源。

員警破窗將李男拖出車後，上銬逮捕。圖／台視新聞

東港分局偵查隊長葉憲威指出，逮捕過程中，有3名員警受傷，其中2人是手受傷，另1名員警是在追捕時遭車輛掉落的保險桿打到，因此受傷。

被詐807萬！警民合作約車手面交656萬抓人

被害人今年10月時，透過網路認識一不明帳號，遭對方慫恿投資，陸續面交現金和黃金7次，損失807萬元，事後驚覺被騙向警方報案，並與警方合作誘出詐騙車手，約車手在屏東火車站面交656萬元，警方也待被害人面交完畢安全離開後，立即展開圍捕。

詐騙車手遭警方當場逮捕。圖／台視新聞

里港分局偵查隊長陳賜明指出，警方當場逮捕簡姓、謝姓兩名車手，並在現場查扣自小客車1部、新台幣2萬4千元、行動電話4具以及毒品咖啡包5包與愷他命等證物，全案依詐欺、毒品危害防制條例，移送屏東地檢署偵辦。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

屏東／蘇世偉、王夢婷、王超群 責任編輯／陳俊宇

