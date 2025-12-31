東港警連開42槍逮獲李姓男子擁槍 三員警受傷無大礙

東港警分局專案小組人員連開四十二槍圍捕非法擁有槍彈的李姓男子，李男的自小客車因此彈痕累累。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣一名李姓男子日前兩度遭東港警分局員警路檢時拒檢逃逸，東港警分局偵查隊深入追查後發現其擁有槍枝，隨即成立專案小組報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦；警方掌握其行蹤後，於十二月三十日中午近十一時持檢方拘票前往李嫌躲藏的南州鄉友人位於牧場旁的農舍圍捕，警方開了四十二槍成功破窗將企圖開車逃逸的李嫌逮捕到案，過程相當驚險也造成三名員警手腳受傷，所幸均無大礙。

東港警分局專案小組人員在掌握李嫌行蹤後，先將偵防車停放在農舍牧場出入口，封鎖李男去路；但李男嫌見警上前，竟駕車意圖衝撞員警，在牧場內四處逃竄，現場十餘名員警全數穿著防彈背心，分別持烏茲衝鋒槍及手槍，朝李嫌所駕駛的車輛射擊，共開了四十二槍，李嫌在逃逸過程中疑因慌亂失控自撞橋墩，警方隨即上前破窗予以制伏帶回偵辦。

東港警分局專案小組人員逮捕李姓嫌犯後經多處搜索，起獲李嫌所藏匿的槍彈及毒品。（記者鄭伯勝翻攝）

追捕過程中，李嫌的自小客車彈痕累累，李嫌命大未受傷，但崁頂分駐所黃姓警員遭李男車輛掉落的保險桿砸傷腳部，縫了五針；而偵查隊長葉憲威及曹姓員警，在破窗緝捕時手掌與手腕遭玻璃割傷，所幸均無大礙。

事後經專案人員執行多處搜索後，除查獲三十五歲李嫌持有非法槍彈外並起獲毒品等贓證物，經漏夜偵訊後於三十一日上午將全案移送屏東地檢署偵辦。