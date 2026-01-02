東港跨年晚會歌手謝采吟「羊叫聲」超洗腦！網嗨：明年羊年必請

台語歌手謝采吟跨年晚會羊叫聲爆紅 成年度最狂表演2026年跨年晚會全台熱鬧登場，各地卡司強勁爭奇鬥豔。屏東東港「東耀八十 鵬程百年 2025東港歲末聯歡晚會」卻意外掀起網路熱議，成為跨年活動的最大黑馬。

現年58歲的台語歌手謝采吟受邀登台演出，獻唱去年發行專輯中的自創曲《羊咩咩》。這首歌曲最特別之處，在於歌詞中安排了直接模仿羊叫的橋段。當謝采吟在舞台上奮力唱出「咩～」的聲音時，活靈活現的表演立即引發現場觀眾歡笑。演出結束後，她還俏皮地加碼補上一聲羊叫，將現場氣氛推向高潮。

表演片段被網友剪輯分享至社群平台後，隨即在網路上瘋傳。網友紛紛留言表示這段演出「魔性十足」，有人笑稱「我是叫你模仿，不是叫你超越」、「一般歌手應該會把羊叫聲用卡拉帶播出來，她竟然自己叫」、「最後還加碼叫，太瘋了，好愛」。更有網友幽默地說「台東有阿妹，東港有阿咩」，並表示隔天醒來腦中仍迴盪著揮之不去的羊叫聲。

由於明年恰好是羊年，許多網友紛紛敲碗表示「明年羊年一定要請她」、「明年是羊年，這位請定了」、「羊年一定還會有她的表演」。

謝采吟接受媒體訪問時透露，《羊咩咩》這首自創曲中提到的動物，都是她以前家中飼養過的。至於歌曲中的羊叫聲橋段，是兒子靈光一閃的提議，沒想到竟成為最吸睛的效果。

謝采吟從台語歌唱選秀節目《超級紅人榜》發跡，憑藉扎實唱功累積人氣，過去在節目上表演學羊叫特技時，因為模仿得太像，被粉絲取了「羊咩咩歌后」的綽號。

面對網路爆紅，謝采吟坦言因為年紀較大，沒有唱片公司願意簽約，但她從未放棄表演夢想，堅持自己寫歌、拍攝MV、經營社群，這次跨年演出也是主動爭取而來。對於網友的熱烈迴響，她表示非常感恩又開心。

