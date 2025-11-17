東港輔英科大附設醫院「傷口照護中心」正式啟用

東港輔英科大附設醫院「傷口照護中心」，十七日上午由該院院長鄭紹宇（左一）主持啟用典禮後正式啟用。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣東港鎮輔英科技大學附設醫院「傷口照護中心」，十七日上午於該院一樓１０２診間舉行啟用典禮；活動由院方主管、專業醫療團隊及多位貴賓共同參與，見證該醫院在傷口照護領域邁向更全面之整合與升級。

輔英附設醫院院長鄭紹宇表示，該院傷口照護中心整合主治醫師與專科護理師的專業，並配備完善評估與治療設備，提供多元化傷口照護服務，範圍涵蓋急性外傷、手術後傷口，以及糖尿病足、褥瘡等慢性傷口問題。傷口照護中心成立的目標在於提供民眾更安全、舒適且具一致性的治療過程，協助患者順利康復。

啟用典禮由院長鄭紹宇親自主持，除肯定醫療團隊在傷口照護領域的付出與成果，亦期許該中心未來成為院內重要醫療服務據點。典禮中，傷口照護團隊亦進行服務項目與流程介紹，並於活動尾聲安排診間導覽，讓與會貴賓實地了解傷口照護中心環境與設備配置。

輔英科大附設醫院傷口照護中心服務對象為需急性傷口換藥、慢性傷口照護之民眾，服務時間每週一至週五上午九時至十二時、下午二時至六時，地點為該醫院一樓１０２診間，諮詢電話為０８-８３２３１４６分機１６３７。

輔英附設醫院強調，傷口照護中心將秉持「專業、品質、責任、關懷」之核心價值，持續優化服務流程、提升照護能量，為民眾提供更完善的醫療支持，陪伴每一位患者走向康復之路。