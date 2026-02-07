東港輔英醫院忘年會 縣長周春米肯定深耕屏南醫療貢獻

東港輔英醫院舉辦忘年會，屏東縣長周春米（左）應邀參與，肯定輔英醫院深耕屏南地區的醫療貢獻。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

輔英科技大學東港鎮附設醫院六日在院內停車場盛大舉辦「一一五年忘年會」，席開八十三桌，氣氛熱絡溫馨，輔英科大董事長張可立、校長林爵士、輔英醫院院長蔡錫坤與全體同仁一同回顧過去一年的努力成果，並迎接嶄新的一年。屏東縣長周春米也應邀參與，她肯定輔英醫院深耕屏南的醫療貢獻。

縣長周春米表示，輔英醫院多年來深耕屏南地區，長期肩負急重症與基層醫療照護的重要角色，不僅在醫療服務量能上持續精進，也在公共衛生政策推動、防疫工作及社區健康照護上給予縣府強而有力的支持，是屏南地區不可或缺的重要醫療夥伴。

院長蔡錫坤指出，回顧去年至今，醫院順利完成區域醫院評鑑、教學醫院評鑑及中重度急救責任醫院評鑑，展現醫療品質與教學量能雙軌並進；而八樓內科病房正式啟用，大幅提升住院服務量能；洗腎中心整建完成，全面強化透析安全與照護品質；同時完成中庭花園整建工程，打造為創辦人紀念公園，營造更友善、舒適的療癒環境，這都是重要里程碑。

蔡錫坤院長強調，醫療不只是技術與設備的提升，更重要的是「人」的溫度，輔英醫院將持續以病人為中心，打造成「有溫度的醫院」，真正實踐以人為本的醫療精神。

忘年會現場除安排精彩表演節目外，也規劃多項摸彩活動，其中最受矚目的首獎為八支ｉｐｈｏｎｅ１７ｐｒｏ，將全場氣氛推向最高潮。