東港迎王平安祭典 王船立（舟參）

丁未正科東港迎王平安祭典4日舉行王船廠上梁暨立（舟參）大典。（羅琦文攝）

丁未正科東港迎王平安祭典4日在東港鎮東隆宮廣場舉行王船廠上梁暨立（舟參）大典。丁未正科大總理洪景崇表示，王船立（舟參）儀式的意義如同人們蓋房子上大梁，王船由國寶級的老師傅們純手工建造，預計今年6、7月將舉行王船點睛儀式，歡迎各界共襄盛舉。

東隆宮指出，「（舟參）」是指船的龍骨，建造一艘船的時間以安放龍骨開始算起，立（舟參）為前、後營板與前、後曲材的接合儀式，是龍骨開斧後第一個重要儀式。

東隆宮表示，王船廠早年稱為王船寮，過去以竹架、鐵架加甘蔗板或木板、石棉瓦臨時搭建，後來改用鐵皮搭設，迎王結束後拆除，因此，王船建造前要舉行王船寮上梁儀式，現今王船廠為水泥建築物，雖然是固定場所，但仍依循往例，在王船建造時舉行上梁儀式。

一早王船廠就熱鬧非凡，在嗩吶與鑼鼓聲中，信眾準備香案、焚香迎接，洪景崇率領內、外總理及各角頭副總理、參事、轎班爐主，恭請值年中軍府、溫府千歲到王船廠前登座觀禮，儀式遵循古禮進行，隆重莊嚴，多位地方仕紳與貴賓也出席觀禮。

廠內搭起鐵架，由專人將太極金、粳粽，以及內含銅錢、龍銀、錫碳、五穀、鐵釘等，象徵豐收、添丁添財、生生不息的紅布袋綁在中梁上，再豎起王船的前後營板予以固定。洪景崇率總理團、東隆宮董監事、王船組造船司參拜恭讀疏文，以古禮祀王，祈求王船開工順利。

東隆宮董事長潘慶士表示，3年1科的東港東隆宮迎王平安祭典，是文化部指定的國家級重要無形文化資產，王船是東港迎王祭典中最重要的法器，仿古代泉州式三桅帆船打造，並結合東港造船及彩繪工藝，精細華麗。

潘慶士說，王船由東港與小琉球地區近80位造船司老師傅以檜木、柳安木及楠木接力打造，因應遷王船受街道限制，近幾科的尺寸已趨固定，長度約45尺6寸，寬約12尺6分，造價估計1200萬元，預計5個月完工，在開光典禮後開放信眾參拜。