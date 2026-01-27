東港金凌天福聖殿辦龍華勝會 1 / 23-31在大鵬灣濱灣碼頭隆重登場

【互傳媒／記者 范家豪／東港 報導】 由東港金凌天福聖殿主辦的年度宗教文化盛會「龍華勝會」，於 1 月 23 日至 31 日在屏東縣東港鎮大鵬灣濱灣碼頭隆重登場，活動吸引各界代表到場共襄盛舉，包括東港鎮長黃禎祥親臨參與。活動結合傳統宗教儀典、藝陣表演、市集與祈福活動，並邀集不同宗教團體共同參與，展現信仰多元、文化共融的特色。

龍華勝會為地方重要的民俗信仰活動，主軸以祈福安民、凝聚人心為核心，活動期間安排多場祈福科儀、踩街、歌唱舞蹈與藝陣演出，並結合大鵬灣遊湖體驗與市集攤商，讓民眾在參與信仰儀式之餘，也能感受地方文化與節慶氛圍，成為兼具宗教、觀光與文化意義的年度盛事。

▲龍華勝會祈福儀式貴賓代表與信眾合掌祝禱。（圖／山達基教會高雄機構）

本次龍華勝會的一大特色，為不同宗教團體齊聚祝禱。活動中邀請嘎檔巴佛教的慧吉祥上師誦經祈福，為社會大眾祝願平安祥和；山達基教會高雄機構董事長薛智元亦受邀致詞，肯定金凌天福聖殿王瑞慶住持促成多元宗教共同參與的用心，並表示山達基教會秉持創始人 L. 羅恩．賀伯特於《快樂之道》中所倡導的尊重他人宗教信仰理念，透過跨宗教交流與合作，有助於促進社會理解與和諧，為社會注入正向力量。

花蓮勝安宮主委柏瑞青致詞時，亦肯定金凌天福聖殿王瑞慶住持及眾善信用心籌辦，將龍華勝會最莊嚴、最美好的一面呈現給大眾，並指出宗教交流與宮廟間的良性互動，對於發揚王母娘娘信仰及凝聚信眾向心力，具有重要意義。

▲花蓮勝安宮主委柏瑞青致詞肯定用心籌辦龍華勝會。（圖／山達基教會高雄機構）

主辦單位表示，龍華勝會活動將持續至 1 月 31 日，期間每日皆安排不同祈福儀式與表演節目，並設有市集與互動活動，歡迎全台民眾前往大鵬灣濱灣碼頭，共同感受融合宗教信仰、文化藝術與地方特色的龍華勝會盛況。