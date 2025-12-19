東港鎮農會成果展周春米扮神秘嘉賓

東港鎮農會舉辦家政、綠照、食農、四健聯合成果展，縣長周春米（左三）改變行程突然造訪，成為該成果展神秘嘉賓。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣東港鎮農會十九日上午舉辦家政、綠照、食農、四健聯合成果展，適逢冬至前夕，鎮農會特別推出應景的湯圓上市，還準備了熱呼呼的鵝肉丸湯免費試吃，縣長周春米在結束東港第一排水第四期護岸改善工程動工典禮後臨時改變行程來訪，帶給婆婆媽媽們一個大驚喜，爭相合影留念，氣氛十分熱絡。

東港鎮農會在冬至前夕特別舉辦家政、綠照、食農、四健聯合成果展，呈現所有學員一年來的研習成績，其中包括了手工藝品、餐點料理、綠植盆栽，展現婆婆媽媽們的好手藝，更提供交流觀摩的機會；現場除靜態展示外，還有四健會會徽苜宿葉鋁線ＤＩＹ，農會超市前則有家政好物展售，趁著冬至前夕也推出應景的湯圓上市。

東港鎮農會家政、綠照、食農、四健聯合成果展，過逢冬至前夕，特別推出應景的湯圓上市，成為熱賣商品。（記者鄭伯勝攝）

縣長周春米在結束東港第一排水第四期護岸改善工程動工典禮後，臨時改變行程到訪，成為成果展的神秘嘉賓，受到縣議員林蔡鳳梅、屏東縣農會理事長蘇榮慶、東港鎮農會理事長劉福慶、總幹事李惠雅與全場近百位婆婆媽媽的熱烈歡迎；學員們也特地為周縣長別上造型可愛的聖誕帽頭飾，引導她逐一參觀各班的研習成果，也品嚐草仔粿、八寶粥，讚不絕口，各家政班也和縣長熱情合影，氣氛熱絡。