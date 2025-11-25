東港鎮長選舉 有望前後任對陣

東港鎮長黃禎祥積極尋求明年連任。（本報資料照片）

東港鎮前鎮長徐志雄目前勤走基層，地方多認為明年可能出馬參選鎮長。（本報資料照片）

屏東縣東港鎮因漁業聞名，漁會系統向來都是選舉中重要角色，長久以來鎮長、鎮代多是漁會出身，但是本屆卻罕見由非漁會派的黃禎祥當選鎮長，黃積極尋求連任，漁會派目前雖檯面上尚無人表態，但前鎮長徐志雄勤走基層，地方多認為過一段時間可能會表達參選意願。

東港鎮人口至10月底共4萬5931人，地方人士指出，東港近年來大小選舉中，民進黨選票幾乎都壓過國民黨，很多選舉都是綠營內部競爭，也造成政黨在東港扮演的選舉角色影響並不是太大，反而是漁會系統影響力遠大過政黨，幾乎只要漁會力挺就能篤定當選。

但此屆鎮長選舉，由擔任過2屆鎮民代表的黃禎祥，打敗民進黨提名、曾連任4屆東港區漁會總幹事林漢丑。選前許多人就認為，近年反漁會派聲浪不斷，漁會系統不像過去那麼牢固，一般評估2人約為五五波，不料開票後黃禎祥大勝林漢丑7000多票，讓許多人感到意外，沒料到會贏那麼多。

地方人士指出，此次黃禎祥尋求連任，自有其連任優勢，而漁會派上次失利，這次有許多人都還在觀望，地方上有些人被「點名」，但都相當保守、未正式表態，黃禎祥對手是誰目前尚未可知。

地方人士表示，東港畢竟是屏東縣3大鎮之一，選舉布局足以牽動縣長選情，讓選情更趨複雜，因此很有可能在農曆春節後，漁會派將正式推出人選。目前隸屬漁會派的前鎮長徐志雄勤走基層，相當活躍，雖然未正式宣布參選，但地方多認為出馬機會相當大。

徐志雄當初選鎮長時由民進黨提名，黃禎祥雖以無黨參選，但曾擔任過立委莊瑞雄特別助理，亦被視為泛綠陣營。徐志雄曾任3屆鎮代、2任鎮長，任內政績相當受肯定；黃禎祥也擔任過2屆鎮代、尋求鎮長連任，2人經歷相當，但未曾交手，如果下屆2人對陣，將是一場龍爭虎鬥。