東港「阿咩」魔性學羊叫爆紅 網：沒叫你超越

歌手謝采吟獻唱一首超洗腦的自創神曲〈羊咩咩〉，一炮而紅。（圖／翻攝自YT@東港好讚）





屏東東港的跨年晚會，因歌手謝采吟獻唱一首超洗腦的自創神曲〈羊咩咩〉，一炮而紅。這首歌曲憑藉朗朗上口的旋律，加上謝采吟百分百還原的羊叫聲，在網路上瘋傳。據悉，她能將羊叫聲模仿得如此維妙維肖，是因為從小成長過程便有羊隻相伴。現在，已有不少網友敲碗，希望她明年能到各縣市巡迴演出。



跨年晚會上，歌手謝采吟在跨年晚會上「學羊叫」一夕爆紅！在屏東東港的晚會中，她一邊唱歌，一邊模仿魔性的「羊叫聲」，畫面曝光後，讓網友們哭笑不得。

謝采吟：「一聲兩聲啊咩咩咩，咩，找真久」。

這位女歌手發出的「咩」聲，還會刻意運用喉嚨顫音。如果不看畫面，光聽聲音，還真會以為是音樂中預錄好的羊叫聲。

謝采吟再次示範：「咩咩咩，咩（怎麼會模仿得這麼像？）我以前小時候，我家就是三合院，前面有一間土角厝，裡面養了很多動物，所以我說〈羊咩咩〉這首歌，幾乎都來自我家養的羊」。

謝采吟這位獨立創作歌手，不僅能將羊叫聲學得一模一樣，她的洗腦台語自創曲〈羊咩咩〉也正是因此而生。日前她受邀出席屏東東港的跨年晚會，魔性的羊叫聲意外在網路瘋傳爆紅，讓她本人又驚又喜。

謝采吟：「我看到下面有很多人在跟我揮手，我也嚇了一跳，因為都是年輕人嘛，不可能認識我或我們。哪知道這麼突然，半夜就有朋友傳訊息給我說：『哎，妳紅了！』」。

現年58歲的謝采吟，雖是選秀節目出身，卻因年紀稍長，始終沒有唱片公司願意與她簽約。然而，她不放棄，選擇自己寫歌、拍攝MV，以及經營社群媒體。

這首〈羊咩咩〉便是收錄在謝采吟去年發行的專輯中，這次在跨年晚會上的演出，更讓她一炮而紅。

網友們紛紛表示：「叫你模仿，沒叫你超越！」、「台東跨年有阿妹，東港也有阿咩！」

記者隨機採訪其他民眾：「她唱的羊咩咩叫聲有像嗎？」

民眾笑答：「喔，真像！我們都不會叫啦！」

謝采吟表示，由於歌詞中刻意融入許多現今年輕人較少見的台語詞彙，她希望這首〈羊咩咩〉神曲能有機會編入台語教材，達到寓教於樂的效果。



