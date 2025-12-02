東港80祝願祭 一路熱鬧到跨年

東港鎮公所前立起巨大的吉祥物東寶，宣告東港80周年祝願祭開跑，結合鵬管處的青洲灣暖冬派對，東港鎮12月將熱鬧整整一個月。（羅琦文攝）

屏東縣東港鎮適逢建鎮80周年，鎮公所舉辦「東港80周年祝願祭」，結合鵬管處「2025青洲灣暖冬派對」，融合王爺信仰、文化走讀、運動、音樂、市集、線上互動抽獎等，還有跨年活動、無人機與煙火，以及金曲歌王黃文星、韓籍啦啦隊南珉貞等表演，周周都有精彩活動，預告12月將熱鬧一整個月。

祝願祭特邀百萬YouTuber「嗩吶阿聖」擔任形象片主角，帶領觀眾走訪廟宇、漁港與市場，展現東港魅力。東港80吉祥物「東寶」2日也在鎮公所亮相，以東港三寶黑鮪魚、油魚子、櫻花蝦及王馬為原型的東寶、福福、櫻仔、奔奔，組成祝願小隊，成為活動期間闖關與拍照亮點，民眾還有機會在「東港80」活動粉專線上抽盲盒公仔，將祝願小隊帶回家。

東港鎮長黃禎祥表示，東港80祝願祭有六大篇章，包括任務闖關、祝福能量站、王爺信箱、跨年祝願夜、王船文化館免費導覽與漁市美味走讀。建鎮80周年不僅是重要里程碑，更象徵邁向新時代的起點，期望透過系列活動展示東港文化與魅力，讓更多人看見東港的故事與精神。

而鵬管處舉辦的「2025青洲灣暖冬派對」，則有濱灣碼頭的「大鵬灣LAVA鐵人三項」、卡丁車趣味變裝、夜間自行車體驗、衝浪、雲光野餐日、「OH！野市集」和無人機展演，結合民宿及在地特產伴手禮等豐富獎品，活動橫跨整個12月。

黃禎祥說，12月31日壓軸登場的跨年晚會，卡司包括金曲歌后李竺芯、金曲歌王黃文星、南珉貞及芒果醬等超人氣樂團，還有120秒開場煙火、200台無人機展演與360秒港灣跨年煙火，打造東港最華麗的跨年夜。