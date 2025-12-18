東湖市場天菜「涼糕哥」人設崩塌？遭控財務糾紛

曾在東湖市場販售涼糕而因外型受到關注的游勝綸，當年被網友封為「東湖市場天菜涼糕哥」後逐漸淡出，近期卻疑似因財務糾紛與交通事故爭議再度成為話題焦點。

「東湖市場天菜涼糕哥」 游勝綸。 （圖／翻攝自 游勝綸IG ）

根據《鏡週刊》報導，有網友在社群平台指控游勝綸積欠律師費一萬元多年未清，後來又有投訴者向週刊爆料他在四年前的隧道追撞事故，原本承諾會分期賠償，但後續卻逐漸失去聯繫，導致理賠進度停滯。投訴者的車輛因為車禍後嚴重毀損，最終甚至報廢。

報導指出，游勝綸未投保保險，受害者只能透過自家保險處理，但保險公司卻以該車款最基本配備估算，僅認定不到二十萬元的理賠金額。投訴者透露，保險公司曾私下坦言，遇到像游這樣的人，「兩手一攤、沒有固定薪資收入的人」，即便到最後走上法院程序，也難以實際追討費用。

