東漂去旅行 台東免費6大海景秘境一次收！不花錢的美景最療癒

Photo Credits：ryanyang_、molly888666

前往台東，沿著東海岸一路南下，太平洋的藍在眼前鋪展成最療癒的風景，而更迷人的，是這些美景完全不需要門票——只要願意停下腳步。從清水模建築襯托海景的大鳥休憩區、彷彿把天空收進畫面的華源觀景台「天空之鏡」，到筆直道路直通大海的太麻里車站與金剛大道，台東用最純粹的方式，邀請旅人感受「不花錢，卻最奢侈」的海岸風光。這次，就來一趟東漂去旅行，把 6 大免費海景秘境一次收藏。

【台東6大免費海景祕境】

大鳥休憩區

南田人文景觀台

華源觀景

華源椰林大道

太麻里車站

金剛大道

大鳥休憩區清水模景點眺望太平洋

Photo Credits：g_______v_______g

大鳥休憩區位於台9線南迴公路上，融合排灣文化與現代設計的雙層觀景平台，以不規則清水模建築體呈現，牆面鑲嵌排灣族代表性紅黑菱形紋磚圖騰，體現在地文化。可俯瞰大鳥海灘、溪口及南迴鐵路火車，提供旅客在山海鐵道交錯的壯闊景觀中休憩，欣賞山海景色與部落風情，打造出南迴公路上獨具特色的打卡點，也是旅途中的絕佳休息站。

地址：台東縣大武鄉大鳥村 (台9線旁)

交通：建議自行開車前往

南田人文景觀台海景一望無遺

Photo Credits： taiwan.8591、a836024、ryanyang_

台東南田人文景觀台位於台26線旁，是南迴公路上一處鮮為人知的秘境景點。擁有180度無敵壯麗海景的視野，可以俯瞰台東南迴沿線綿延約10公里的海岸線，另一端則是阿塱壹古道方向的景色，是在旅途中做為逗點停頓片刻休息的不錯選擇。

地址：台東縣達仁鄉

交通：建議自行開車前往

華源觀景台天空之鏡

Photo Credits： imma_pon、molly888666

台東太麻里山坡上產業道路旁的觀景台，圓型蓄水池倒映著天空變化多端的色彩，因此被稱為台版天空之鏡。蓄水池面對華源海灣特殊弧型海岸線，海天一色，像極了無邊際泳池，成為近期到台東必遊的打卡祕境之一。

地址：台東縣太麻里大坑道路

交通：太麻里火車站下車後，步行至大王國中，搭乘8136經豐源公車至「華源」站下車，再步行約 34 分鐘。或建議自行開車前往。

華源椰林大道直通大海的道路

Photo Credits：monika115419、molly888666

廢棄華源國小校門口的兩旁40餘棵大王椰子樹形成椰林大道，背景有南迴公路和無敵的太平洋海景加持，渾然天成的異國風情，成為”台東夏威夷”的小祕境，更被許多攝影同好民眾取名為「椰海大道」。

地址：台東縣太麻里

交通：太麻里火車站步行至大王國中，轉乘8135公車於「華源」站下車即可抵達。

太麻里車站筆直道路直通大海

Photo Credits：jay_19930518、tintinghi

從太麻里車站一出站就能看到正前方有一條筆直大道，延伸至太平洋的「日昇路」，是著名的拍照打卡點，被譽為「通往大海的道路」，也是台灣版櫻木花道平交道的延伸景點，結合了「台東藍」的無敵海景和鐵道風光，是欣賞日出、日落的絕佳地點。

地址：台東縣太麻里鄉大王村站前路2號

交通：搭乘火車至太麻里站

金剛大道海天連成一線

Photo Credits：monika115419、molly888666

撰稿者/韓微微