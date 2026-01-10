東漂去旅行 台東4大海景咖啡廳拍照、看海、製造回憶！收藏那抹台東藍

Photo Credits：jin_o_o、icetravel_foodie

如果說旅行有一種顏色，那台東便是百看不厭的那一抹藍。沿著太平洋一路向南，海浪拍岸、微風拂面，在時間流動特別緩慢的東岸，找一間面海的咖啡廳坐下，就是最剛好的生活練習。精選台東 4 間各具風格的海景咖啡廳，從原民氣息濃厚的秘境角落，到一眼望盡太平洋的藍色系座位，每一杯咖啡都配著海聲入喉。東漂去旅行，把拍照、看海與製造回憶，一起收藏進那抹只屬於台東的藍。

海癒小村咖啡店

Photo Credits：solala_day、jiayuanlin

與華源海灣為鄰、位於太麻里入口，以老屋改造而成，保留了自然與懷舊感，室內裝潢充滿海島風情，室外則有可吹海風、眺望太平洋的木棧台小帳篷區。這裡不只是間咖啡廳，透過各種藝術活動、特色地方市集等，成為旅人們停留下來休息補給的重要聚落，更認識在地的美好。

營業時間：10:30-17:00 (週三公休)

地址：台東縣太麻里鄉華源村大坑4號

藍色海灣Blue bayou

Photo Credits： a836024

位於杉原灣，建築結合清水模與工業風，搭配大片玻璃窗、海鷗造型吊燈，營造自然、清新、寬敞的空間感。擁有180度無遮蔽的太平洋海景，能將藍天、海岸線與浪花盡收眼底。提供咖啡、甜點、簡餐，在海景第一排享受放空、發呆、與大海對話的療癒時光。

營業時間：10:30–18:00 (週三公休)

地址：台東縣東河鄉都蘭村那界1之2號

可可娜Coconut Cafe

Photo Credits：jin_o_o、 claire.0120

可可娜與「台東小魚兒的家」相距不遠，擁有杉原海岸第一排絕美海景，以茅草搭建的屋社和大量種植的椰子樹，散發濃密的南洋島嶼度假氛圍，也被稱為是台東版蘇美秘境。鄰近富山護魚區，可以在海上步道上欣賞魚群自然生態，推薦安排順遊。

營業時間：10:00-17:30 (週四公休)

地址：台東縣卑南鄉杉原22號

都蘭海角咖啡

Photo Credits：m181211、xuyuz0522、icetravel_foodie

都蘭海角咖啡擁有零死角的海洋觀景平台，在大面草皮上愜意享受海風、陽光，還可帶著泳衣前來，園區內有著海景游泳池，以及椰林小秘境、木椅，處處好拍，讓人捨不得停下快門。來到這裡看看海景，也推薦品嚐口味十分道地的西班牙海鮮燉飯配啤酒，享受超Chill的渡假時光。

地址：台東縣東河鄉舊部路47鄰10-14號

時間：09:30–18:30(建議先致電詢問)

撰稿者/韓微微