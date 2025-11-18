東漢末年，此人號稱「毒士」謀略逆天，因為怕死將低調玩到極致

大陸中心／唐家興報導

東漢末年，天下大亂，自黃巾起義至董卓亂政，中原大地陷入了諸侯爭霸的戰亂時代。在這亂世之中，曹操以其雄才大略網羅了無數賢才，其中有一位謀略逆天的奇士，他被世人稱為「毒士」，此人便是賈詡。賈詡之所以沒有像郭嘉、荀彧那樣名震天下，並非能力不足，而是因為他將低調自保的生存哲學發揮到了極致，最終得以善終，活到了當時罕見的高齡。

極致低調：洞悉董卓集團的末路

賈詡，字文和，早年曾在董卓麾下效力。與活躍於檯面的李儒不同，賈詡早已洞察董卓集團的瘋狂與不穩，深知其難成大器。

為了自保，他選擇了極致的低調，盡量不發一言，將自己的存在感降到最低。這種在註定覆滅的陣營中不搶風頭的策略，正是他亂世求生的第一步。董卓被殺後，賈詡幾經輾轉，最終投奔到曹操陣營，即便主公求才若渴，他依然保持內斂，遠離是非。

賈詡幾經輾轉，最終投奔到曹操陣營。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

毒士之名：狠毒計策與驚人代價

賈詡的謀略無疑是頂尖的，他每一次獻策都算無遺漏。然而，他的計策因其結果往往代價高昂且手段狠毒，而為他招來了「毒士」的稱號。

最著名的便是董卓被殺後，賈詡為求自保，向董卓舊部郭汜、李傕獻計反攻長安。此計雖然成功助郭汜等人掌權，卻導致長安城血流成河，無數百姓慘遭屠戮，幾乎徹底斷送了大漢王朝。此舉雖展現了其謀略之高明，卻也為後人留下了極大的道德爭議。

亂世求安：怕死成就高齡傳奇

賈詡的與眾不同之處在於他的惜命與明哲保身。在一個充滿殺戮和猜忌的年代，功高蓋主或過度捲入權力鬥爭都是取禍之道。

因此，賈詡從不貪戀權位，不主動干預政事，只在最關鍵的時刻提出核心計謀，事成之後便迅速退居幕後。他選擇的不是名留青史的風光，而是默默求生的智慧。正是這種將「怕死」轉化為「低調」的生存哲學，使得賈詡遠離政治風暴中心，最終得以安享天年，活到了 77 歲的高齡，成為東漢末年一位罕見的長壽謀略家。

