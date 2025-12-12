東澳粉鳥林漁港卸魚場改建啟動 打造多功能港灣新風貌

老舊的粉鳥林卸魚場將重新改建。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

為改善粉鳥林漁港老舊卸魚設施、提升漁民作業安全並促進觀光，宜蘭縣代理縣長林茂盛十二日前往漁港現勘，向鄉親與漁民說明卸魚場改建及環境改善設計成果，期盼為漁港打造全新景觀與使用機能。

粉鳥林漁港依山面海，臨東澳灣景致，是東北部重要定置漁網漁場，近年更因「秘境海灘」受到遊客青睞。然而卸魚場與碼頭設施年久失修，已不符現代化漁業與旅遊需求，亟需更新。卸魚場改建由欣聯合建築師事務所規劃，以融合地景、強化機能與帶動觀光為核心理念。外觀融入漁船與漁網意象，屋頂以鴿子飛翔形象呼應「粉鳥林」地名。工程預估經費一億三千餘元，工期約五佰五十日曆天，預計一一五年中發包、一一七年底啟用；施工期間將設置臨時卸魚區，降低對漁民作業影響。

此外，縣府海洋及漁業發展所投入約三千一百多萬元辦理碼頭改善，包含汰換港燈、抬升地坪、更新護舷與碰墊等，目前已完成細部設計，預計一一五年中完工。縣府表示，透過卸魚場與周邊環境整體升級，可提升漁業生產與旅遊品質，並強化景觀特色，未來將串聯周邊景點，打造兼具產業、文化與休憩的多功能港灣，帶動地方永續發展。