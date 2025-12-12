東澳粉鳥林漁港卸魚場改建 邁大步

宜蘭縣代理縣長林茂盛前往粉鳥林漁港現勘，向地方鄉親與漁民說明卸魚場改建工程及周邊環境改善工程的基本設計成果，盼藉由整體升級，為漁港開創嶄新面貌。（圖：宜蘭縣政府提供）

為改善東澳粉鳥林漁港老舊卸魚設施、提升漁民作業安全並促進地方觀光發展，宜蘭縣代理縣長林茂盛今(十二)日前往粉鳥林漁港現勘，向地方鄉親與漁民說明卸魚場改建工程及周邊環境改善工程的基本設計成果，盼藉由整體升級，為漁港開創嶄新面貌。縣府農業處長李新泰、縣議員陳玉萍、縣議員謝正信共同出席。

粉鳥林漁港位於蘇澳鎮東澳里，依山面海，背倚角閃石片岩地質景觀，並坐擁東澳灣壯闊海景，不僅是東北部重要漁場，定置漁網漁業相當具有代表性，近年更因「秘境海灘」聲名大噪。然而，現有卸魚場及碼頭周邊設施年久失修，已難以因應現代化漁業作業需求，以及節節攀升的遊客量，亟需整體更新改善。

代理縣長林茂盛表示，透過卸魚場改建與碼頭環境改善，可同時提升漁業生產條件、改善旅遊體驗並形塑景觀亮點，未來也將串聯周邊景點，打造兼具漁業生產、環境教育、文化展示與觀光休憩的多功能港灣空間，促進東澳地區永續發展。

卸魚場改建由欣聯合建築師事務所負責設計，以「融合地景、尊重在地、提升機能、兼顧觀光」為核心理念。建築外觀取材自漁船與定置漁網意象，結合船首、船尾曲線與護欄形式，兼具象徵性與實用性；屋頂突出結構則融入粉鳥林地名意涵，以鴿子飛翔形象作為設計語彙，強化文化故事性。工程經費預估約一億三千餘元，工期約五五0日曆天，預計一一五年中發包、一一七年底啟用。施工期間亦將設置臨時卸魚作業區，以降低對漁民日常作業之衝擊。

此外，粉鳥林漁港因長期受海風與浪潮侵蝕，碼頭護舷與碰墊普遍損壞，部分繫船柱與鋼鏈斷裂，港區照明亦因線路老舊而影響靠泊安全。縣府海洋及漁業發展所推動漁港周邊等二案改善工程，包括汰換廿七盞港燈、抬升碼頭地坪、更新護舷及全面更換碰墊等，工程經費約三一一九萬元。目前已完成細部設計，後續將依程序辦理發包施工，預計一一五年中完工後將全面提升作業安全與使用品質，並保障漁民生計。