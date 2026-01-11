東照山新春點燈抽iPhone 公益市集穿越三國人潮湧入熱鬧滾滾

▲2026丙午金馬迎春，高雄東照山關帝廟新春來點燈抽iPhone 17 Pro Max、現金、多項好禮拿不完！

【記者 王苡蘋／高雄 報導】2026丙午金馬年開春，高雄東照山關帝廟自即日起至3月1日上午元宵節九點，推出「新春點燈抽大獎」活動，民眾可安奉平安燈、安斗、擲金庫，抽中iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、抽現金⋯等多項好禮，同時為自己與家人祈福納福，迎接新年吉祥光明。今（11）日廟方結合《穿越三國趴踢》公益市集，吸引民眾身著古裝穿梭市集，在歡笑與熱鬧中參與公益，也同時為點燈活動增添喜氣與意義。

主任委員潘献有表示，東照山關帝廟深耕社會救濟與公益善舉已逾三十年，新的一年適逢丙午金馬年，一開春即有民間社團與企業攜手共善，是非常好的開始，也象徵今年將有更多弱勢族群獲得實質幫助。他同時呼籲更多社會賢達與企業界加入文教仁愛慈善行列，在寒冷季節裡為社會注入更多溫暖力量。

本次「穿越三國趴踢」公益市集，由高雄市好地方協進會、高雄市鳳西獅子會及聖皇科技股份有限公司共同主辦，並結合仁武區烏林社區發展促進協會、高雄市群英獅子會、大發獅子會及大社等多個獅子會團體共襄盛舉。主辦單位邀請民眾攜家帶眷，穿上三國古裝，化身英雄豪傑或才子佳人，在寓教於樂的氛圍中參與公益，讓善念在歡樂中自然流動。同時將此次活動所得將全數捐贈高雄東照山關帝廟文教仁愛慈善會、財團法人善慧恩社會慈善基金會、財團法人高雄市私立小天使家園及社團法人台灣愛與希望國際關懷協會等單位，統籌運用，將善款送至弱勢族群與社會角落。

潘献有指出，東照山關帝廟腹地寬廣，設有三大停車場，是舉辦大型公益活動的理想場域，也歡迎更多企業與團體選擇東照山辦理公益與文化活動。多年來，廟方除持續關懷在地弱勢，亦將祭品轉化為公益物資，長期發放至大樹、仁武、鳥松、大社等行政區，受惠人數超過千人。去年「樺加沙」颱風重創花蓮光復鄉，廟方亦即時捐出新臺幣一百萬元，實際行動支援災後重建。

值得一提的是，2026年丙午金馬迎春之際，東照山關帝廟同步推出「新春點燈抽大獎」活動，為信眾與家人點一盞「大展鴻圖、福氣光明」平安燈。即日起至3月1日上午元宵節九點止，凡安奉平安燈、安斗、擲金庫，即有機會參加抽獎，獎項包含最新iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro等多項好禮，歡迎民眾踴躍參與大獎你來帶回家，廟方還被有關帝聖君加持春聯免費索取，送完為止。

在《穿越三國趴踢》公益市集現場，點燈抽大獎活動也成為關注焦點，許多民眾在行公益、做善事的同時，為家人祈福點燈、共沐神恩，讓公益、市集與新春祈福完美結合，展現台灣民俗文化中「眾人行善、福氣共享」的溫暖力量。

高雄東照山關帝廟表示，有意報名新春祈福或點燈禮斗的民眾，可至高雄東照山關帝廟官網及FB粉絲專頁查詢相關資訊。（圖╱記者王苡蘋攝）