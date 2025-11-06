東照山關帝廟慷慨捐贈10萬元 力挺高雄搜救犬訓練

高市府消防局特種搜救大隊於五日假特種搜救大隊二樓舉辦「東照山關帝廟捐款儀式」；東照山關帝廟秉持慈悲精神慷慨捐贈新台幣十萬元整，支持搜救犬馴養小組訓練與發展等相關費用，展現民間與政府共同守護民眾安全的決心。(見圖)

這次捐贈儀式由東照山關帝廟潘主委代表捐贈，特種搜救大隊蘇裕銘大隊長代表全體同仁向廟方表達誠摯感謝；東照山關帝廟長期投身公益、關懷社會弱勢，並在社會需要時伸出援手。這次捐贈不僅體現廟方「關懷社會、守護生命」的精神，更為消防搜救工作注入溫暖而實質的力量。

立法委員許智傑出席見證這次捐贈，並對廟方的善舉表達高度肯定，他強調，民間與政府的合作是建構安全城市的重要基石，期待未來持續攜手，打造更安全、更有溫度的宜居高雄。

另到場觀禮的頂麻吉寵物食品有限公司董事長顏經綸也當場加碼捐贈搜救犬零食，提升搜救犬的照顧品質。

特搜大隊強調，搜救犬在災害現場扮演無可替代的角色，無論是地震倒塌、山域搜救或各類重大災害，搜救犬皆以其靈敏嗅覺與專業訓練，協助搜救人員於黃金時間內定位受困者，挽救寶貴生命；培訓優秀搜救犬需長期投入訓練資源、專業設備及健康照護。東照山關帝廟的善款將直接運用於提升搜救犬訓練環境、犬隻醫療照護及裝備維護，讓領犬員與搜救犬能以更佳狀態執行任務，強化整體搜救效能。

特種搜救大隊也將持續以專業與熱忱守護民眾生命財產安全，不負社會各界的支持與期待。