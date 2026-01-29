東琉線交通船失控衝撞碼頭 用餐區民眾驚逃

東琉線藍白航運一艘交通船，今（29）日中午時失控衝向華僑市場用餐區，把碼頭護欄撞毀，客人驚嚇逃離，還造成1人受傷。（圖／東森新聞）





東琉線藍白航運一艘交通船，今（29）日中午時失控衝向華僑市場用餐區，把碼頭護欄撞毀，客人驚嚇逃離，還造成1人受傷。

交通船撞碼頭

一群民眾才剛坐下準備用餐，沒想到一艘交通船竟突然直衝而來，眾人嚇得連忙往後奔逃，事發船隻隸屬藍白航運，地點位於屏東東港華僑市場碼頭旁。

這艘藍白客運交通船當時剛完成出海準備返航，卻在靠岸時突然失控，直接撞上碼頭邊，而該處正是華僑市場的待客料理用餐區，現場民眾驚慌四散，其中1人疑似在逃離過程中跌倒受傷，所幸送醫後並無大礙。

廣告 廣告

至於事故原因，交通船公司初步說明，疑似機械發生異常，在切換倒退檔時反應過慢，導致來不及煞停而釀禍，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

交通船撞上碼頭。（圖／東森新聞）

更多東森新聞報導

替代役被丟包魂斷台64！警列重大刑案 追關鍵5分鐘

頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人

快訊／高雄晚間槍響！警追可疑車輛遭衝撞 開15槍制止

