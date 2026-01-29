南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

屏東東港藍白航運一艘正在試俥的交通船，在返港時，不明原因船隻沒有來俥，導致船頭撞上旁邊華僑市場的堤岸，把欄杆撞斷，當時正好有一群遊客在現場用餐，一名19歲女生被欄杆打到跌倒，造成手肘受傷，船公司立即派人協助就醫，也包了紅包給她壓壓驚。





東琉線交通船撞斷華僑市場欄杆 用餐民眾嚇壞奔逃

失控撞擊堤岸的是屏東東港藍白航運公司的交通船，船首下方有明顯的擦撞痕跡，漆被刮掉，也凹了進去。（圖／民視新聞）

監視器畫面錄到，一群大約七八名家族遊客剛坐下來點完菜，沒過多久，右邊突然出現一個龐然大物，竟然是一艘船直直撞過來，發現有船撞過來。大家趕緊起身逃命，但坐在最外面的一名女生來不及起身，被撞斷的欄杆打到跌倒，事後媽媽不可置信的緊抱著小孩，十分驚恐。當事店家指著撞擊點說，「喔，撞到這裏，還有它藍色的漆。」目擊民眾描述當時情況，「蠻恐怖的，蠻大聲的，海產店這裏的店家有跑出來看。」當事業者：「本來是要開去泊靠，哪知竟然砰一聲這樣，有嚇到，有一個客人稍微有點受傷。」失控撞擊堤岸的是屏東東港藍白航運公司的交通船，船首下方有明顯的擦撞痕跡，漆被刮掉，也凹了進去，而撞擊的位置是在東港碼頭旁的華僑市場代煮區座位，欄杆被撞歪斷裂，當時正值中午用餐時間，很多人都被嚇到。

撞擊的位置是在東港碼頭旁的華僑市場代煮區座位，欄杆被撞歪斷裂，當時正值中午用餐時間，很多人都被嚇到。（圖／民視新聞）

藍白航運經理周台誠：「出來試俥，試完俥後要回來靠碼頭，因為靠轉彎的時候那個突然，也不知道什麼原因主機沒有來俥，沒有來俥它就去撞了碼頭，女孩子是因為她要閃，結果她閃的時候跌倒了，檢查結果是都沒有什麼事。」當事店家：「開店10幾年了，這是第一次發生，完全都不知道，無法預警，就突發狀況。」受傷的十九歲女生，還好只是輕微擦挫傷，航運公司事後包了個紅包給她壓壓驚。航運公司表示，這艘交通船當時是在進行特別檢驗，並沒有載運旅客，由於駕駛操作都已經電子化，並非人為疏失，為何船隻會停不下來，是否是機械故障，還有待做進一步調查。













