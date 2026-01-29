東琉線交通船衝撞碼頭 用餐民眾驚逃1人傷

東港東琉線交通船衝撞碼頭代客料理區，一名女客受傷、鐵欄杆損壞。（圖／東森新聞）





往返屏東東港和小琉球的東港東琉線碼頭，今（29）日下午發生一起驚悚意外，一艘藍白航運的交通船，突然衝撞港邊的代客料理區，嚇的一桌人全往後逃，一名女客人還受傷，碼頭的鐵欄杆也被撞壞。航運業者致歉，說當時船交通試俥回來要靠港，不知為何發生意外，原因還要再調查。

中午11點50分左右，屏東東港華僑市場內的海產店，客人點完餐正閒聊等上菜，突然一聲巨響，交通船撞進來，整桌客人連忙站起往內逃。一名媽媽抱著兒子安撫，大家都嚇壞了。

海產店工作人員：「沒驚沒驚，進來進來。」

海產店業者：「都嚇到了啊，（受驚嚇的那桌客人，有繼續用餐嗎），有，後來我們把他們移過來這邊這桌啊。」

當時坐在外面靠近欄杆的女子，站起後立刻蹲下，因為受傷了。

海產店業者：「怎麼突然就砰一聲這樣，有一個客人稍微一點受傷，他好像有撞到肚子邊邊，還有手臂啊。」

當時撞擊後，交通船馬上倒退，但一整排的欄杆已經被撞壞變形，現場拉起封鎖線，已經有安全疑慮，海巡人員也進駐。

這起午餐驚魂，起因於東琉線藍白航運的交通船，要進港時沒有開進原本停靠的碼頭，而是衝撞到另一邊華僑市場的岸邊，到底發生什麼事。

藍白航運表示，當時正在進行特別檢驗，船隻出海試航返港靠碼頭時，轉彎過程中主機突然無法推進，才會不明原因撞上碼頭，目前仍在釐清是機械故障或其他因素，初步排除人為疏失。

除了後續要釐清撞船的原因，航運公司也有陪同受傷的女子到醫院檢查，還好沒有生命危險，後續會負起相關責任，被撞壞的海產店欄杆也立刻請鐵工來維修焊接。一旁坐滿邊欣賞海景邊吃海鮮的遊客，剛剛的撞船驚魂，似乎沒有影響遊客的興致。

