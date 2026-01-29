東琉線交通船試船出意外 撞華僑市場欄杆一遊客傷

民眾剛入座才準備上第一道菜，就看到交通船直直往用餐區欄杆撞來。屏東東港東琉線碼頭29日中午發生離譜事故，一艘交通船無預警撞向碼頭邊的華僑市場，用餐遊客嚇得四散逃離，一名19歲女遊客閃避不及，手肘因此受傷。

現場遊客直呼，「太誇張了啦，吃個飯怎麼船會撞上來？不知道船怎麼開的。」

當事店家張老闆表示，「剛上第一個櫻花蝦上過來，客人剛要舀起來吃的時候，它那個船就撞過來，大家嚇一跳，而且還有撞到人。」

民眾來到這家代煮海鮮餐廳用餐，卻遭遇飛來橫禍，讓現場的人都嚇傻了眼，所幸傷者就醫後並無大礙。為避免有遊客靠近撞斷的欄杆發生危險，現場也先將毀損的欄杆移除，並拉起封鎖線。

東琉線交通船業者周台誠解釋，「做特別檢驗然後試船的時候，出海試車，試完車以後要回來靠碼頭。因為轉彎的時候，那個突然也不知道什麼原因，主機沒有來車，沒有來車它就去撞到碼頭。」

肇事船隻船頭還留著撞擊痕跡，相關主管機關仍在釐清責任歸屬。業者則致歉表示，肇事船隻當時正在做特別檢驗，目前已排除是人為問題，但詳細肇事原因還要等原廠人員30日查看後才能釐清；至於欄杆已委託鐵工，預計下午就可修復。