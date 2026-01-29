東琉線藍白交通船撞斷華僑市場欄杆 一女用餐受傷

東琉線藍白１號交通船維修完試俥後進入碼頭時，不明原因撞進華僑市場岸邊碼頭，造成船頭輕微受損。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣東港鎮東琉線一艘藍白航運交通船，二十九日上午十一時許維修完試俥後準備駛進碼頭時，不明原因竟撞上華僑市場岸邊碼頭欄杆，巨大聲響嚇壞岸上用餐民眾，一名正準備用餐的十九歲女子躲避不及受傷，所幸送醫後無大礙，詳細肇事原因有待航港單位進一步調查釐清。

二十九日上午十一時許，東琉線交通船藍白航運藍白１號在維修完試俥後準備慢速進入東港碼頭時，不明原因竟一頭撞上華僑市場的岸邊，造成用餐區欄杆被撞斷，也造成六名正準備用餐的男女見狀立即跳開，其中一名十九歲女子因躲避不及受傷，所幸意識清醒無生命危險，肢體疼痛經救護車送往東港輔英醫院治療後已無大礙。

東琉線藍白１號交通船撞進華僑市場岸邊，造成用餐區欄杆被撞斷。（記者鄭伯勝翻攝）

當時多名在用餐的民眾聞巨響都嚇了一大跳，紛紛表示交通船會撞進碼頭欄杆十分不可思議，甚至有民眾打趣是不是駕駛睡著了；所幸當時船速緩慢，否則後果不堪設想，事後船公司人員也包了六個紅包給上述六名男女壓驚，至於詳細肇事原因仍待相關單位進一步調查釐清。