東琉線週四前停駛！ 碼頭湧現遊客趕搭末班船

屏東縣 / 綜合報導

隨著鳳凰颱風逐漸靠近，屏東東港東琉線船班，在今(10)日中午過後陸續停航，預計會停到周三，周四將視海況決定，接到消息，碼頭一早湧入小琉球回程遊客，另外小三通航線也紛紛宣佈停航公告，上午9點半過後，金廈航線和金泉航線也全面停航。

大箱小箱物資，運上東港東往小琉球的船班，受到颱風影響，東琉線將停駛兩天，民眾把握末班船，先將糧食、民生物品備齊。廠商說：「這是第一車(等下還會跑嗎)應該會。」廠商忙著將車上滿滿物資卸下來送上船，這些都是小琉球當地居民生活所需，碼頭也湧現從小琉球回程的遊客，擔心未來受風雨影響，大家提早結束行程，趕緊回到台灣本島。

民眾說：「我們就預計待到今天然後提早回來，避開風險，有提早原本是下午回來，原本想說11點，看浪又太大又再更早回來。」隨著鳳凰颱風逐漸靠近台灣，南部外海海浪明顯變高，屏東東琉線船公司陸續在10日中午過後停航，預計停到周三，週四則試海況決定，小琉球居民，也紛紛要回到當地準備防颱。

小琉球居民說：「要趕在船停駛之前回去，因為接下來就要兩天停航，但十一月有颱風是滿少見的。」遊客說：「有吃暈船藥(會怕暈船)對，(會擔心颱風來嗎)也會。」

航運公司經理冀慶生說：「還有琉球鄉親滯留在那邊的，可能今天都會陸續回來，預計會多於昨天去的人。」也有遊客把握最後搭船時機，但船公司強調，收班之後，所有船隻會開往大鵬灣停放，另外小三通航線也公告停航訊息金廈航線上午9點半起，雙向全面停航，金泉航線全日都是停航狀態，鳳凰颱風逼近，各地航線視天候狀況決定復航時間，提醒民眾多加留意航班資訊。

