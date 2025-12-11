東生華估明年營收雙位數成長 老花眼藥水最快2027年上市

東生華預估明年營收仍可雙位數成長。圖為東生華總經理楊思源。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠東生華製藥(8432)今(11)日舉行法說會，東生華總經理楊思源表示，公司推動多年的「雙引擎」策略效益顯現，帶動今年營收獲利表現亮麗，展望明年，預期營收仍有雙位數成長，新的五年計畫，仍目標營收要翻倍增加。

東生華指出，強勁的成長動能來自本業核心產品的穩定貢獻，以及子公司(創益生技、高峰藥品)的併購綜效。楊思源強調，除了營收規模擴大，營收結構優化成效顯著，自費產品營收展現爆發力，從2022年的0.4億元躍升至2024年的5.3億元，今年已超過6.5億元，營收占比超過5成，成為驅動獲利的引擎。



楊思源表示，公司原訂「五年內取得10張藥證」的策略目標已成功達標，包括6張台灣藥證與4張海外藥證，目前仍有16項產品開發中，橫跨藥品、檢測、保健食品等，將是未來的成長動能。

至於明年動能，楊思源認為，針對乾眼症的鼻噴劑，目前開始鋪貨中，此外戒菸錠劑預計明年一月開賣，市場約有1億多元；而已上市的長效型降血脂藥物今年貢獻東生華營收2億多近3億元，但整體長效型降血脂藥物台灣市場有28億元，東生華明年還有成長空間。

而日前引進的創新老花眼療法BCSA25，東生華估計明年第一季申請國內查驗登記，審查期間約1年，最快2027年對營運才有貢獻。

東生華今年前三季合併營收年增19%，稅後淨利年增21%，每股稅後盈餘(EPS)3.01元。

