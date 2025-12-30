東生華精準醫療獲SNQ與LDTs雙重認證 業績年增三成

東生華獲2025第18屆SNQ國家品質標章。東生華提供



東生華製藥（8432）今（30）宣布，旗下精準醫療服務 「癌液準-100液態切片（體液）」（AlphaLiquid-100）

繼去年通過衛福部 LDTs 核准後，也通過 2025 SNQ 國家品質標章－醫療週邊服務與產品類/精準檢測組的認證。東生華表示，取得SNQ 與 LDTs 雙重認證，確立在精準醫療檢測領域的品質標竿與市場領導地位，此一高品質的檢測服務深受臨床信賴，並具體反映在營運績效上。

「癌液準-100液態切片（體液）」同時也是台灣首例針對癌症患者胸水、腹水及腦脊髓液等體液進行 NGS 基因檢測，已於去年通過衛生福利部 LDTs 核准；該檢測可在平均 7 至 8 個日曆天內出具報告，大幅縮短了臨床決策時間。這次該項目歷經 SNQ 評審團的三階段嚴格審查與決議，獲得國家級品質最高肯定。

廣告 廣告

東生華表示，今年精準醫療整體業績成長達 30%，使用者數量更顯著成長 37%。 這項突破不僅具備法規先驅優勢，更透過實際的市場增長，驗證了產品完全符合 SNQ 所強調的「安全、有效、以病人為中心」的核心精神。

東生華表示，癌液準-100液態切片（體液）的核心技術，在於解決晚期癌症患者檢體難取的臨床痛點。在 Molecular Diagnosis & Therapy 臨床研究證實，其在胸水樣本中對致癌突變的整體偵測率高達 92.3%，顯著優於傳統標準檢測（51.3%）。

最新 ESMO Open 研究也進一步證實，對於產生抗藥性且難以取得組織切片的肺癌患者，利用癌液準檢測能有效克服採樣限制。研究指出，此技術成功捕捉了傳統檢測未能發現的突變，將基因突變檢出率由 73.7% 提升至 85.3%，提供患者一個與組織檢測效力相當、準確度極高且更低侵入性的精準醫療選擇。

東生華總經理楊思源表示，精準醫療業務的雙位數成長，證明了市場對於高品質檢測服務的強烈需求。展望未來，公司將持續深耕癌症精準診斷領域，致力於引進並開發更多創新檢測技術，協助臨床醫師制定更精確的治療策略，落實以病患為中心的醫療照護。

更多太報報導

年發20億度電 SRE海盛風電宣布電力完售 買家各有來頭

日本鮮草莓農藥超標！麥味登母公司進口馬來辣椒驗出致癌農藥

曹西平猝逝！吳宗憲哭了 曝2心結未解…追悼「永遠的偶像」