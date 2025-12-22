東皇太一邀我作客──鄭愁予英譯詩集出版前言
在台灣某些地區，有一種流傳民間的習俗，把往生親人的衣服掛在家中衣櫃，有著隱微庇護的意涵在。家中的衣櫃原本掛有兩件往生親人的襯衫，今年七月中旬，我把一件紫羅蘭色間夾白色細條紋長袖襯衫，掛入衣櫃。灰的、白的、紫的三件襯衫，是兩種不同親屬關係親人的遺物，一件是我哥的、一件是我親家公的、一件是大哥的。
今年六月十三日，在美國康迺迪克州北黑紋寓所過世，七月三日安葬在美國耶魯大學校園墓地的詩人鄭愁予，是這件白色細條紋紫羅蘭色襯衫的主人。鄭愁予本名鄭文韜，鄭家四兄妹，文韜、文宏、文正、玲玲，兄妹三人移居美國，只有文正在台灣。鄭愁予從耶魯大學教職退休後，返台在幾個大學擔任教職，和太太暫居在文正永和的家中，我跟著文正喊鄭愁予大哥。由於這層姻親關係，我常常被學生和友人好奇地探問，家中有這麼一位騷動華語文壇一整個世代詩人相關的種種，「他在家裡不會戴藝術家帽子，就像一般人家中的兄長一樣，穿著休閒衣衫。」我的回答讓好奇發問的學生和友人，覺得淡乎寡味。
2023年6月，我和友人參加美加旅行團，返程從紐約脫隊，前往康州探望，把鄭愁予寄存在我這裡的私人物品、台灣幾家銀行存摺以及需要簽署的文件攜往美國，姪女美娃開車來接，在新冠疫疾全球蔓延，隔離數年之後，再見面時，恍如隔世，鄭愁予說：「彩桂，妳怎麼這麼久沒來？」我回話說：「美國那能常常來？」鄭愁予2016至2019年任東海大學駐校詩人，由於我還在台中女中兼課，地利之便，常常開車前去探望鄭愁予夫婦，有時時間隔了較久，這句話是見面時他常說的話。
鄭愁予駐校東海大學，住在東海路35號，是一棟唐式木造建築，屋旁一棵高大的樟樹發出清香，細細的葉子隨風飄散，我去的時候，順手拿竹帚清掃滿地的落葉青苔。
那時，鄭愁予已經高壽85歲，詩心不老，在東海大學靜謐的校園，持續創作。暮年的詩人思考生命的終點，積極參加慈善活動，兩度在臺中國家歌劇院以自己的名字舉辦慈善音樂會，2017 、2019年「鄭愁予詩歌慈善演唱會」為台灣基督教門諾會募款，籌設照顧自閉症者的「喜樂園」。有一次參加瑪麗亞社會福利基金會舉辦的慈善音樂會，舞台上，母親推著重殘女兒的輪椅，唱著聖歌，噙著淚光，詩人心有感觸，寫下〈天使的笑容〉（2019年發表）。人壽有期，終將走向盡頭，他寫〈我在天人菊花徑的歸程上回觀日全蝕〉（2022年聯合報發表前五句，2024年中國時報發表全詩），詩人回觀生命，現世不可逆的歷程，惆悵的、遺憾的、虧欠的、尋覓的、渴慕的，此岸的不圓滿，祈求佛陀悲憫渡向彼岸的涅槃，這首詩有如生前的自輓詩。源自魏晉六朝名士的自輓詩，是生命達觀的敬禮，生死大限，肉身隨之朽壞，他寫〈我四季都在冬眠〉：「當我老了，我將冬眠／在四季中都冬眠／然而更久活著、活著」（未發表，寫在手機備忘錄），臨凶若吉，生死之間，從容灑脫。
「雲遊了三千歲月，終將雲履脫在最西的峰上」（鄭愁予．〈梵音〉）從太平洋到大西洋，從台灣海峽的此岸到彼岸，宇宙的遊子最終將雲履脫在東海路35號前階，屋門掩著，一腔蒼古磁性的男聲在喧嘩眾聲中，特別洗耳。一幫愛喝酒的友人，東海大學彭泉教授、劉必達教授，古典玫瑰園黃騰輝董事長、台中督察長吳啟瑞、上銀科技蔡惠卿總經理、乾兒子沈得瑞、白丰中，老友周康美、汪建生等人常來相聚，「酒是天井的淳水」就像「一圈星子圍著汲取」（鄭愁予．〈最美的型式給予酒器〉），鄭愁予的友人沒有不愛喝酒的，不愛喝酒也很難成為剖腹相見的好漢友人。這幫愛喝酒的友人，微醺之際，屢屢提議「攀頂雪峰的獨徑」（鄭愁予．〈浪子麻沁〉），拱著他攀頂世界文學桂冠諾貝爾文學獎。台灣作家走向世界文學之路，有洛夫、李魁賢等獲得諾貝爾文學獎推薦；楊牧、余光中則公認最可能的諾貝爾文學獎得主。那時鄭愁予在文壇上獨領風騷，幾位重量級台灣詩人已昇天成仙，化成星宿一列。
在飄著淡淡樟木清香的屋子，舉著浮蕩羊脂雞血酒色的酒杯，相互碰撞的生命情誼，聊著時空中各自流浪的印記，談什麼世界文學桂冠，只是酒酣耳熱的遐想。
有一天，我到東海大學探望，鄭愁予低聲說：「東海好像有賊」，我還以為有竊賊闖空門，失竊什麼物品，弄清楚原委，或許年齡的關係，他的記憶失準。原來2006年鄭愁予任教香港大學，指導過一位博士生翻譯他的詩作，這本鄭愁予英譯詩集，準備出版切入西方文學產業鏈，試著向世界推介，但是翻遍住處，一無所獲。我接下尋找論文的任務，沒有一絲線索，鄭愁予不記得作者姓氏，只記得這位博士生曾經到香港住所拜訪。搜尋香港大學圖書館蒐藏的中文碩博論文，只搜尋到幾篇零星論文。2019年7月9日金門文化局許正芳局長，前來東海大學簽下協議，將鄭愁予幾十年累積的文化資產，遷移金門文化園區，準備籌設「鄭愁予文學館」。 2020年7月金門文化局邀集詩人蕭蕭、律師羅行、還有我，進行開箱清點，在運往金門文化園區幾十箱文物書籍，一堆廢棄資源回收紙堆中，發現一個黑色紙盒，裝著未裝訂的博士論文。我高興叫起來：「就是這本！就是這本！」金門文化園區盧根陣所長，聞訊檢查盒內的博士論文及附錄的76首英譯詩，大家捧著黑盒高興合照。
鄭愁予英譯詩76首附在趙茱莉博士論文之後，上網查證趙茱莉博士的經歷，已經離開原本任職的香港中文大學，不知轉往何處。透過金門大學林政緯教授協助，由林教授高徒台灣大學國發所博士生吳品萱小姐聯繫上趙茱莉女士。趙茱莉女士回函說明她的博士論文是以英文寫作，通過翻譯鄭愁予詩作，更深入瞭解鄭愁予的詩，同時在論文分析相關詩句時方便引用。趙女士提及論文導師William Mc Naughton，以及英文系教授Robert Hoffman在翻譯過程中提出修正意見。論文導師曾鼓勵在美國出版鄭愁予英譯詩集，可惜未能實現。趙茱莉女士，香港城市大學文學研究博士，先後任教於羅富國教育學院英文系、嶺南大學翻譯系、香港中文大學。
出版鄭愁予英譯詩集，初步接洽洪範書局，洪範書局並無意願，透過陳義芝教授的推薦，聯繫書林公司，得到蘇正隆董事長首肯促成，唯尚缺經費。書林公司曾經兩度向文化部申請補助，未通過補助審核，原因不明。今年六月十三日鄭愁予辭世，和碩公司董事長童子賢獲悉，允諾贊助英譯出版計畫新台幣30萬元。
詩人遠行，魂歸「偎著遠雲的家鄉」（鄭愁予．〈無終站的列車〉），他傳世的詩集，得以不同的語言向世界訴說他柔情的心意，展現他真淳的思想。
回憶鄭愁予駐校東海大學的往事，那是與酒與詩與詩人距離最近的往事。那棟唐式木造建築，屋前高大的樟樹，淡淡清香，沁人心扉，好風吹落樟樹細長的葉片，什麼時候我還能再拿起竹帚清掃滿地的青苔落葉？
鄭愁予2019年12月應臺東縣文化局邀請參加藝文活動，演講中詩人以「太陽神的故鄉」譬喻光燦明亮的臺東，詩人脫口說了一句「東皇太一邀我作客」。而今，天門廣開，詩人駕著紛盛的玄雲，前去赴東皇太一的邀請，天上的諸神等著迎接詩人的到來。（鄭愁予英譯詩集由書林公司出版）
