▲東益成商號67週年慶暨「大埔城故事館」開啟營運，見證埔里150年在地文化傳承。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】邁入第67年的埔里老雜貨店「東益成商號」（埔里鎮中正路370號），在2025年埔里社廳設治150周年之際，攜手《水沙連雜誌社》共同打造「大埔城故事館」，將店內閒置後空間轉化為具歷史氛圍的文化展示場域，於10月底完成布展，並將於11月16日上午10點至11點半正式開啟營運。開幕當日特邀埔里鎮長廖志城主持剪綵，地方仕紳、社區居民與文化愛好者皆將齊聚一堂，共同見證地方文化的新篇章。

▲東益成商號第二代經營者也是《水沙連雜誌社》社長康翠敏強調，東益成商號不僅是一間67年的老店，更是一座承載地方情感與庶民記憶的文化基地。（記者蘇彩娥攝）

活動當天，埔里吉祥物「噗哩」也將現身現場，以可愛逗趣的舞蹈與來賓互動，炒熱氣氛。現場設有「古早童玩體驗區」，邀請長輩帶著孫兒一同回味童年記憶的竹製玩具；「挑擔區」則展示一對擁有超過70年歷史的米籮，並舉辦「大力士挑夫比賽」，開放民眾報名挑米、挑鹽比重，前三名可獲得在地好禮。報名專線：049-2982657。

▲前縣議員許阿甘表示，以前古人用的東西，現在的年輕人幾乎無法想像，過去的生活竟能在那樣簡陋的環境中維持下來，這正是先人的智慧所在。（記者蘇彩娥攝）

大埔城故事館以「66大順先民古物展區」為主題，展示區共分為六大主題意象：大埔城土磚意象與生活用品；埔里社廳設治150周年「大埔城遺址集章區」；先民竹器具生活展區；古早童玩與陶甕文物展；竹製品工藝品區；

「水沙連學書庫」，典藏埔里、國姓、仁愛、魚池等地相關文史書籍與《水沙連雜誌》1至55期。

▲邁入第67年的埔里老雜貨店「東益成商號」（埔里鎮中正路370號），在2025年埔里社廳設治150周年之際，攜手《水沙連雜誌社》共同打造「大埔城故事館」，將店內閒置後空間轉化為具歷史氛圍的文化展示場域。（記者蘇彩娥攝）

前縣議員許阿甘表示，早期先民生活條件艱困，沒有電力、沒有現代科技，一切全憑雙手與智慧，利用天然材料與食材自給自足。「以前古人用的東西，現在的年輕人幾乎無法想像，過去的生活竟能在那樣簡陋的環境中維持下來，這正是先人的智慧所在。」

他感慨地說，早期的人懂得珍惜自然、善用土地上的一切資源，從竹子、木材到陶甕，全都化為生活的一部分，也因此孕育出一種與自然共生的生活哲學。「我們現在生活豐富、科技發達，更應該懷著尊敬的心，去感念前人奮鬥的精神，學習他們珍惜資源的態度，愛護現有的一切，珍惜地球，讓美好的生活得以延續。」

為歡慶67週年，活動當天特別備有古早味奉茶文化與茶點迎賓，邀請鄉親共襄盛舉。東益成商號第二代經營者康翠敏女士，同時身兼《水沙連雜誌社》社長，她表示：「母親雖於兩年前移民天國，但父母創立的這間小店是我一生的根。希望能延續他們『存好心、辦好貨、做好事』的理念，讓雜貨店不僅是販售生活用品的地方，更是推廣地方文化的立體櫥窗。」

康社長自接手以來，逐步推動老店轉型。去年在66週年慶時整修一樓店面，保留古早櫥櫃與招牌設計，並引進在地小農商品、有機生態產品與社區手作工藝品，打造屬於埔里的「好物平台」。同時設立「東門故事館」，展出50、60年代庶民生活文物，並設有台語教學角落，讓民眾透過生活用品學習母語之美。

今年則進一步推出「大埔城故事館」，以歷史與生活並重的方式，呈現埔里百年人文風貌。康社長說明：「大埔城是埔里舊稱，我希望大家打開這扇門，就像走進時光隧道，回到先民用竹子、陶甕生活的年代，重新感受埔里的文化根脈。」

故事館目前營運時間為每週六、週日及國定假日10:00至21:00開放，平日提供10人以上團體預約導覽服務，並酌收導覽解說費。歡迎學校、社區組織、校友會及文化團體預約參訪。

除了文化展示外，店內亦持續販售在地特色伴手禮與原住民手工藝品，11月周年慶期間更推出多項特惠與滿額贈禮活動，邀請民眾來店選購、品茶、聽故事。

康翠敏強調，東益成商號不僅是一間67年的老店，更是一座承載地方情感與庶民記憶的文化基地。「希望這個小小的空間，能成為保存地方故事、推動文化教育的起點，讓埔里的文化持續被看見、被傳承。」