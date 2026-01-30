東石先天宮「金粉龍柱」 價值隨國際金價翻漲4-5倍

嘉義市 / 綜合報導

嘉義東石先天宮，廟宇內兩根裹金粉的大龍柱，103年打造時，花了約1千萬，隨著金價飆漲，廟方表示現在至少漲了4到5倍，但由於廟門24小時不關，因此監視系統也24小時開著，防止 宵 小，另外嘉義市南恩禪寺，多年前將信眾捐贈的297面金牌、飾品，打造成153公斤的大金牌，吊掛到十層樓高的濟公神像，廟方估計如今市價可能突破2億元。

走進廟宇內，兩根「金閃閃」的大龍柱，超級引人注目，而這個柱子表層全是用黃金金粉打造。信徒說：「來看這兩根大龍柱感覺很平安，吉祥。」很榮幸來這邊看大龍柱平安吉祥，這對來自新北的母子，為了一睹黃金龍柱，特地南下嘉義東石先天宮，廟方在103年重建，用金粉打造龍柱，兩根1千萬元，如今漲了至少4到5倍。

東石鄉先天宮秘書吳純裕說：「現在金很值錢，我們這兩根龍柱，大家也知道當初做花1千萬，依現在市價應該4，5千萬，你會發現我們東石這個廟是沒關門，24小時不關廟門。」

因此監視器也24小時開著，以防肖小動歪腦筋，另外以戴墨鏡濟公活佛神像聞名的嘉義市南恩禪寺，多年前將40年來，信眾答謝的297件金牌、黃金飾品，鎔鑄一面重達153公斤的大金牌，吊掛到十層樓高的濟公神像。

南恩禪寺執行長張孝賢說：「當時吊掛上去只有一億兩千多萬左右，到目前今天(30)截止已經將近突破兩億。」有信徒笑稱，是不是金牌吊掛上去，金價一直飆，算是神蹟表現。

嘉義市金銀珠寶同業公會理事長何海瑭說：「十天前金價以兩兩，現在來結算，大約是36萬左右，今(30)日的價錢落在差不多43萬左右，漲幅差不多有6到7萬塊。」金價跳躍性漲幅，隨著黃金飆漲，也讓這些廟宇特色，格外引人注目。

